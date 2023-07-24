TCKN'deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulaması ile birlikte her vatandaşa verilen benzersiz bir numaradır. Bu numaralar, kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alırken TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi olarak değil, aynı zamanda büyük bir sırrı da içinde barındırmaktadır. İşte 11. rakamın anlamı...