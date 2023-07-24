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TCKN'deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mernis uygulaması ile birlikte her vatandaşa verilen benzersiz bir numaradır. Bu numaralar, kişisel verilerin kaydedildiği yeni çipli kimlik kartlarında yer alırken TC Kimlik Numarası sadece bir kimlik bilgisi olarak değil, aynı zamanda büyük bir sırrı da içinde barındırmaktadır. İşte 11. rakamın anlamı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 21:45 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 21:45
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TCKN’deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...

Yeni çipli kimlik kartları, kişilerin kimlik bilgilerini ve biyometrik verilerini içeren gelişmiş bir teknolojiyle donatılarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı bünyesinde barındırıyor. Ancak bu kartlar sadece bir numara olarak görülmemekte, aynı zamanda kişiyle ilgili çeşitli detayları da paylaşıyor. Bu detaylar, kişinin vatandaşlık durumu, doğum tarihi, cinsiyeti ve diğer kimlik bilgilerini içeriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TCKN’deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...

DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!

TC Kimlik Numarası sadece bir numara olarak görülmekle kalmıyor aynı zamanda kişinin doğum tarihini, cinsiyetini ve hatta vatandaşlık durumunu da içerisinde barındırıyor.

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TCKN’deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.

1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 7 katı ile 2, 4, 6 ve 8. rakamın toplamının 9 katının toplamının birler basamağı 10. rakamı; 1, 3, 5, 7 ve 9. rakamın toplamının 8 katının birler basamağı 11. rakamı vermektedir.

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TCKN’deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...

İşte yeni kimlik kartı özellikleri...

*T.C Kimlik Kartı, en az 10 yıl dayanıklılığa sahip malzemeden üretilmiş olan kart gövdesine sahiptir. T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.

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TCKN’deki sırrı duyunca inanamayacaksınız! Meğer T.C. kimlik numarasındaki 11. rakamın anlamı...

*T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez olmakla beraber, tahrip ya da tahrif edildiğinde tespit edilmesine imkan veren görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir.