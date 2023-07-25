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Haberler Galeri Antalya'da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...

Antalya'da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.07.2023 01:28 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 01:29
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Antalya’da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...

Kemer'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nde Kemer- Antalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi.

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Antalya’da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...

Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracının yanı sıra çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bölgeye Antalya ve Kumluca'dan da takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

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Antalya’da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin yaklaştığı yerleşim yerlerinin yanı sıra Kemer Devlet Hastanesi'nin de tamamen tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Ekipler tahliye çalışmaları için harekete geçti.

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Antalya’da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...

Yangın yerine yakın noktada bulunan bir akaryakıt istasyonunun etrafında da ekipler önlem aldı. Telsizden çok sayıya insan gücüne ihtiyaç olduğu çağrısı yapıldı. Ekipler, yangın söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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Antalya’da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...