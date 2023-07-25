25 Temmuz 2023, Salı
Antalya'da gece yarısı orman yangını! Kemer alev alev yanıyor! Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor...
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler yönlendirildi. Yangına 15 arazöz, 8 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı ve çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangının yol kenarına yakın olması nedeniyle kapanan Kemer'e gidiş yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.
Giriş Tarihi: 25.07.2023 01:28 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 01:29
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