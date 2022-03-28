5 bin lira için öldürdü 5 parçaya böldü! Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in torunu tutuklandı! İtirafın her detayı kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından sıcak gelişme yaşandı. 71 yaşındaki adamın cebindeki 5 lira yüzünden öldürüldüğü ve parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal ifadesinde her şeyi itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi. İşte Dursun Zehir cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar.