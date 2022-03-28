28 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 5 bin lira için öldürdü 5 parçaya böldü! Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in torunu tutuklandı! İtirafın her detayı kan dondurdu

5 bin lira için öldürdü 5 parçaya böldü! Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in torunu tutuklandı! İtirafın her detayı kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Dursun Zehir'in öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından sıcak gelişme yaşandı. 71 yaşındaki adamın cebindeki 5 lira yüzünden öldürüldüğü ve parçalara ayrıldığı ortaya çıktı. Şüphelerin odağındaki torunu Kerim Bekar'ın arkadaşı Yasin Şanal ifadesinde her şeyi itiraf etti. Kendisini cinayete Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın azmettirdiğini ifade eden katil zanlısı Yasin Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi. İşte Dursun Zehir cinayetiyle ilgili kan donduran detaylar.

Giriş Tarihi: 28.03.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:18
  • 1
  • 32
5 bin lira için öldürdü 5 parçaya böldü! Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in torunu tutuklandı! İtirafın her detayı kan dondurdu

Hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir'in bulunması amacıyla Rize Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında yaşlı adamın torunu Kerim Bekar ile torununun arkadaşları Yasin Şanal, Serkan Yoğurtçu ve Enes Günyüzlü gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 32
5 bin lira için öldürdü 5 parçaya böldü! Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in torunu tutuklandı! İtirafın her detayı kan dondurdu

Şüpheli Yasin Şanal'ın emniyetteki ifadesinde Dursun Zehir'i öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söylemesi üzerine 23 Mart Çarşamba günü Pazar Kız Kulesi mevkisinde çalışma başlatıldı.

  • 3
  • 32
5 bin lira için öldürdü 5 parçaya böldü! Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in torunu tutuklandı! İtirafın her detayı kan dondurdu

Kayalık alanda yapılan kazı ve dalgıç polislerin denizde yürüttüğü arama çalışmalarında ceset ve Zehir'e ait olduğu değerlendirilen eşyaya rastlanmadı.

  • 4
  • 32
5 bin lira için öldürdü 5 parçaya böldü! Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in torunu tutuklandı! İtirafın her detayı kan dondurdu

Rize Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesine sevk edilen zanlılardan Yasin Şanal, savcılıktaki ifadesinde Dursun Zehir'i başına taşla vurarak öldürdüğünü, cesedi parçalayarak poşete koyup denize attığını söyledi.

  • 5
  • 32
5 bin lira için öldürdü 5 parçaya böldü! Müge Anlı’da aranan Dursun Zehir’in torunu tutuklandı! İtirafın her detayı kan dondurdu

BAŞINA VURDU TESTEREYLE 5 PARÇAYA BÖLDÜ

Dursun Zehir'i nasıl öldürdüğünü anlatan Şanal "Dursun amcaya gel seninle şöyle biraz yürüyelim diyerek kolundan tuttum ve deniz fenerinin oraya doğru birlikte yürüdük. Giderken 'Neden buraya geldik' şeklinde bir şey demedi. Kerim sürekli benden para istiyor diye bahsediyordu.