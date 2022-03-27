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Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastaları ikizler doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazası sonucunda SMA hastası olduğunu öğrendi. 6 yaşındaki ikiz kardeşler Nursima ve Aysima Öner yaşam mücadelelerinde tüm Türkiye'den yardım bekliyor.

Giriş Tarihi: 27.03.2022 08:38 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 08:38
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Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

Nursima ve Aysima 6 yıl önce üç erkek kardeşten sonra dünyaya gelen tek yumurta ikizi kardeşler. Henüz 2 yaşında aileleriyle birlikte doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatları alt üst olmuş, hayatın en ağır sınavıyla; sağlıkla imtihan olan minikler...

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Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

Kazadan sonra tüm aile hastanede aylarca yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışırken doktorlar ikizlerin vücudunda bazı anormallik olduğunu halaları Nur Öner'e belirtiğinde öyküleri orada başladı.

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Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE SMA'LI OLDUKLARINI ÖĞRENDİM

İkizlerin hayatlarının değiştiği günün doğum günlerinde yanına gelmek üzere yola çıktıklarında geçirdikleri kaza sonucu değiştiğini söyleyen Nur Öner sözlerine şöyle devam etti: "İkizler bize geleceklerdi. Doğum günlerini kutlayacaktık. Sonra haber geldi. Bir tırın altında kalmışlar. Bize ilk hepsi öldü dendi. Arabada anne babaları ve üç abileri vardı. Sonra aylarca hastanede kaldılar. Hastanede doktorlar ikizlerin vücudunda bazı anormallikler olduğunu söyledi. Sebebini bulamadılar. Anne babaları hastanede kalırken ben test sonuçlarını doktor doktor götürüp gösteriyordum. Sonra telefon geldi, SMA dediler. Hiç unutmuyorum bayram alışverişi yapacaktım onlara. Olduğum mağazada çığlık çığlığa ağlamaya başladım. Tahmin ediyordum SMA diyeceklerini internetten araştırmıştım. Yine de konduramamıştım."

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Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

EN BÜYÜK HAYALİM CERRAHPAŞA'DA OKUMAKTI ŞİMDİ YEĞENLERİMİ ORAYA TEDAVİYE GÖTÜRÜYORUM

Nur Öner, doğunun incisi Van'da doğup büyüyen çok istemesine rağmen okula gidememiş kardelenlerden. Fedakâr hala SABAH'a konuştu. Öner, "Hayatım boyunca hiç okula gitmedim. Okuma yazmayı kendi kendime öğrendim. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim ile ilkokuldan itibaren okumaya başladım. Kızlar uyuduğu zaman ben de ders çalışıyorum. Sabah onlardan önce uyanıyorum, gece onlardan sonra uyuyorum. Kalan vaktimde de kızlar için başlattığımız kampanyayla ilgileniyorum. Biz 9 kardeşiz. Ben bizim evin; okuldaki yeğenlerimin velisi, doktoru, hemşiresi, hizmetçisi, öğretmeni, aşçısı ben oldum. Kimse okumamı engellemedi ama benim evimizde çok sorumluluğum vardı bunlar yüzünden gidemedim okula. 23 yıllık hayatıma 100 yıllık yaşanmışlığı sığdırdım. Tüm yeğenlerimi ben okula kaydettirdim. Ama ben hiçbir zaman okullu olamadım. Cerrahpaşa'da tıp okuyup doktor olmaktı en büyük hayalim, şimdi yeğenlerimi orada her gün tedaviye götürüyorum. Bunlar benim çok canımı yakıyor" diye konuştu gözyaşları içinde.

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Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

AİLELERİNİ 2 YILDIR GÖRMÜYORLAR

Van'da SMA tedavisi için yeterli kaynak olmadığından ikizleri alıp İstanbul'da yaşayan ablasının yanına taşındıklarını anlatan Öner, yaşadıkları en zor şeylerden birinin de ikizlerin iki yıldır anne ve babasını görmemeleri olduğunu söyledi. Nur Öner, "Anneleri zaten hasta evden bile çıkamıyor. Babaları inşaat işçiliği yapıyor. Eşi ve diğer çocuklarıyla ilgilenmek zorunda. Nursima ve Aysima için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Televizyonda, sosyal medyada görüyordum hep. 50 milyon lira toplayabilir miyim dedim ve bir yola çıktım. Dört yıldır ikizlerle birlikte İstanbul'dayım. Ben de kendi anne babamı görmüyorum. Hayatımı onlara adadım. Nasıl adamayayım? İsimlerini bile ben koydum. Çare varken çaresizce çırpınıyoruz. Aileler tek bir kampanya ile baş etmekte zorlanırken ben bir hala olarak iki çocuğun kampanyası ile uğraşıyorum. Onlar sağlıklarına kavuşmadan benim için hayat yok artık" diye konuştu.