Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

AİLELERİNİ 2 YILDIR GÖRMÜYORLAR

Van'da SMA tedavisi için yeterli kaynak olmadığından ikizleri alıp İstanbul'da yaşayan ablasının yanına taşındıklarını anlatan Öner, yaşadıkları en zor şeylerden birinin de ikizlerin iki yıldır anne ve babasını görmemeleri olduğunu söyledi. Nur Öner, "Anneleri zaten hasta evden bile çıkamıyor. Babaları inşaat işçiliği yapıyor. Eşi ve diğer çocuklarıyla ilgilenmek zorunda. Nursima ve Aysima için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Televizyonda, sosyal medyada görüyordum hep. 50 milyon lira toplayabilir miyim dedim ve bir yola çıktım. Dört yıldır ikizlerle birlikte İstanbul'dayım. Ben de kendi anne babamı görmüyorum. Hayatımı onlara adadım. Nasıl adamayayım? İsimlerini bile ben koydum. Çare varken çaresizce çırpınıyoruz. Aileler tek bir kampanya ile baş etmekte zorlanırken ben bir hala olarak iki çocuğun kampanyası ile uğraşıyorum. Onlar sağlıklarına kavuşmadan benim için hayat yok artık" diye konuştu.