Dünyada yaşayan tek yumurta ikizi SMA Tip 2 hastalarının fedakar halası

EN BÜYÜK HAYALİM CERRAHPAŞA'DA OKUMAKTI ŞİMDİ YEĞENLERİMİ ORAYA TEDAVİYE GÖTÜRÜYORUM
Nur Öner, doğunun incisi Van'da doğup büyüyen çok istemesine rağmen okula gidememiş kardelenlerden. Fedakâr hala SABAH'a konuştu. Öner, "Hayatım boyunca hiç okula gitmedim. Okuma yazmayı kendi kendime öğrendim. Geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim ile ilkokuldan itibaren okumaya başladım. Kızlar uyuduğu zaman ben de ders çalışıyorum. Sabah onlardan önce uyanıyorum, gece onlardan sonra uyuyorum. Kalan vaktimde de kızlar için başlattığımız kampanyayla ilgileniyorum. Biz 9 kardeşiz. Ben bizim evin; okuldaki yeğenlerimin velisi, doktoru, hemşiresi, hizmetçisi, öğretmeni, aşçısı ben oldum. Kimse okumamı engellemedi ama benim evimizde çok sorumluluğum vardı bunlar yüzünden gidemedim okula. 23 yıllık hayatıma 100 yıllık yaşanmışlığı sığdırdım. Tüm yeğenlerimi ben okula kaydettirdim. Ama ben hiçbir zaman okullu olamadım. Cerrahpaşa'da tıp okuyup doktor olmaktı en büyük hayalim, şimdi yeğenlerimi orada her gün tedaviye götürüyorum. Bunlar benim çok canımı yakıyor" diye konuştu gözyaşları içinde.