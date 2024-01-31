Uğruna eşinden boşandığı sevgilisine dolandırıcılık davası açtı! Alman kadına büyük şok

'EVLİLİK TEKLİFİNDEN SONRA DA PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİ'

Manavgat 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak'ta görülen duruşmada Sobczynski, "25 Nisan 2022 tarihinde havalimanında sanık bana evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifinden önce de para göndermiştim. Kirasını ödemekte sıkıntıya düştüğünü, paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu süreçte beraber olduğum için güveniyordum ve para gönderiyordum. Ben Türkiye'deyken para istiyordu ve çoğunlukla elden veriyordum. Bir defasında emekli olması için para ödemesi gerektiğini söyleyip para istemişti. Emekli olduğunda evli olacağımız için 'Bu senin de menfaatine olacak' demişti. Evlilik teklifinden sonra da para istemeye devam etti. İhtiyacı olduğundan dolayı para gönderiyordum. Bir defasında geniş bir eve çıkması için para gönderdim. Bir defasında babasının mezarını yaptırmak için para gönderdim. Motosiklet satın almak için yardım talep etmişti, para göndermiştim" dedi.