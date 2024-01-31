Uğruna eşinden boşandığı sevgilisine dolandırıcılık davası açtı! Alman kadına büyük şok
Antalya'da tatil yaparken tanıştığı M.A. (49) ile kiraladığı evde yeni yaşama başlayıp eşinden boşanan Alman uyruklu Simone Sobczynski adlı kadın, evlenmeyi düşündüğü ve sonra kendisini terk eden eski sevgilisi için 20 bin euro masraf yaptığını söyleyip dolandırıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığından M.A. hakkında beraat kararı verdi.
Giriş Tarihi: 31.01.2024
16:45 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
16:45
Almanya'da 1 kızı olan Simone Sobczynski, 2020'de Manavgat ilçesindeki tatilinin ardından ülkesine dönüş sürecinde koronavirüs testi yaptırmak için gittiği özel hastanede M.A. ile tanıştı. Hastanede danışma görevlisi olan M.A.'nın arkadaşlık teklifini reddeden Sobczynski, 2021'de tatil için yeniden Manavgat'a geldi.
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Ayağını burkması nedeniyle aynı hastaneye tedaviye giden Sobczynski, M.A.'nın gösterdiği yakınlıktan etkilendi. Tatil sürecinde M.A. ile vakit geçiren Sobczynski, ülkesine döndü. İkili, bu süreçte internet ortamında görüşmeyi sürdürdü. Birkaç ay sonra Manavgat'a yeniden tatile gelen Sobczynski'yi, Antalya Havalimanı'nda karşılayan M.A. evlilik teklif etti.
PAHALI HEDİYELER ALDI, BANKA HESABINA PARA GÖNDERDİ Havalimanındaki sürpriz teklif sonrası Sobczynski, M.A.'nın ilgisinden dolayı Side'de ev kiraladı. M.A. ile yaşamaya başlayan Sobczynski, Almanya'ya gidip, eşine boşanma davası açtı. Daha sonra Side'de kaldıkları evde yaşamlarını sürdüren Sobczynski, iddiaya göre, M.A.'ya istekleri doğrultusunda pahalı hediyeler aldı, banka hesabına para gönderdi. İkili arasındaki ilişki, geçen yıl eylül ayında M.A.'nın evden ayrılmasıyla sona erdi. M.A. daha sonra Sobczynski'nin telefonunu ve sosyal medya hesabını engelleyip, iletişimini kesti.
Geçen sene kasım ayında Almanya'daki davası sonuçlanan Sobczynski ise eşinden ayrıldı. Side'deki evde yaşamayı sürdüren Sobczynski, M.A.'ya verdiği paralar ile hediye ettiği cep telefonu, tablet ve giysi bedelinin 20 bin euro olduğunu hesaplayıp, dolandırıldığı gerekçesiyle Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Soruşturmanın ardından M.A. hakkında, 'Müştekiyi evlenme vaadi hilesiyle iradesini fesada uğratarak parça parça maddi menfaat elde ederek üzerine atılı basit dolandırıcılık' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı.
'EVLİLİK TEKLİFİNDEN SONRA DA PARA İSTEMEYE DEVAM ETTİ' Manavgat 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak'ta görülen duruşmada Sobczynski, "25 Nisan 2022 tarihinde havalimanında sanık bana evlilik teklifi yaptı. Evlilik teklifinden önce de para göndermiştim. Kirasını ödemekte sıkıntıya düştüğünü, paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu süreçte beraber olduğum için güveniyordum ve para gönderiyordum. Ben Türkiye'deyken para istiyordu ve çoğunlukla elden veriyordum. Bir defasında emekli olması için para ödemesi gerektiğini söyleyip para istemişti. Emekli olduğunda evli olacağımız için 'Bu senin de menfaatine olacak' demişti. Evlilik teklifinden sonra da para istemeye devam etti. İhtiyacı olduğundan dolayı para gönderiyordum. Bir defasında geniş bir eve çıkması için para gönderdim. Bir defasında babasının mezarını yaptırmak için para gönderdim. Motosiklet satın almak için yardım talep etmişti, para göndermiştim" dedi.