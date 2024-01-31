Sarıyer’deki müzikhol cinayeti güvenlik kamerasında! Saatler sonra gözaltına alındı

ESKİ KIZ ARKADAŞINI BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜNCE DEHŞET SAÇTI

Ekiplerin çalışmalarıyla, Yusuf H.'nin 6 ay önce Sarıyer'deki müzikholde çalışan Burcu S. (38) ile tanıştığı, 2 ay kadar görüştükleri, bir süre sonra aralarında sorun çıktığı ve bu sebeple Burcu S.'nin Yusuf H. ile görüşmeyi bıraktığı öğrenildi. Yusuf H.'nin ayrılıktan sonra da müzikhole geldiği ancak Burcu S.'nin kendisiyle görüşmeyi reddettiği ortaya çıktı.