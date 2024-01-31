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Sarıyer’deki müzikhol cinayeti güvenlik kamerasında! Saatler sonra gözaltına alındı

Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı müzikhol saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısı ise olayın yaşanmasından saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 15:50
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Sarıyer’deki müzikhol cinayeti güvenlik kamerasında! Saatler sonra gözaltına alındı

Önceki gece saat 02.40 sıralarında Sarıyer Huzur Mahallesi'ndeki bir müzikholde meydana gelen olayda, Yusuf H. (36) isimli şahıs, Yunus D. (22) ve Ömer Daniş (30)'i silahla yaralamış, Ömer Daniş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Sarıyer’deki müzikhol cinayeti güvenlik kamerasında! Saatler sonra gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri müzikholde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

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Sarıyer’deki müzikhol cinayeti güvenlik kamerasında! Saatler sonra gözaltına alındı

ESKİ KIZ ARKADAŞINI BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜNCE DEHŞET SAÇTI
Ekiplerin çalışmalarıyla, Yusuf H.'nin 6 ay önce Sarıyer'deki müzikholde çalışan Burcu S. (38) ile tanıştığı, 2 ay kadar görüştükleri, bir süre sonra aralarında sorun çıktığı ve bu sebeple Burcu S.'nin Yusuf H. ile görüşmeyi bıraktığı öğrenildi. Yusuf H.'nin ayrılıktan sonra da müzikhole geldiği ancak Burcu S.'nin kendisiyle görüşmeyi reddettiği ortaya çıktı.

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Sarıyer’deki müzikhol cinayeti güvenlik kamerasında! Saatler sonra gözaltına alındı

Olay günü ise, Yusuf H.'nin ilk olarak 00.00 sıralarında müzikhole geldiği, bir süre sonra mekandan ayrıldığı ve 02.45 sıralarında tekrar müzikhole giriş yaptığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, eski kız arkadaşını iki erkekle mekanda otururken gören Yusuf H. yanlarına giderek Yunus D. ve Ömer Daniş'i silahla yaraladı.

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Sarıyer’deki müzikhol cinayeti güvenlik kamerasında! Saatler sonra gözaltına alındı

AYNI GÜN İÇİNDE YAKALANDI
Çalışmalarını sürdüren ekipler, zanlının Tuzla'da bir evde saklandığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir kişiyi yaralayıp bir kişiyi öldüren Yusuf H.'yi olaydan kısa süre sonra Tuzla'da gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.