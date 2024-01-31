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Sarıyer’deki müzikhol cinayeti güvenlik kamerasında! Saatler sonra gözaltına alındı
Sarıyer'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı müzikhol saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet zanlısı ise olayın yaşanmasından saatler sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:49Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 15:50