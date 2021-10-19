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Haberler Galeri Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...

Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...

ŞOK ve A101 marketlerinin haftalık olarak yayımlanan aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Ucuza alışveriş yaparak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, marketlerin duyurularını yakından takip ediyor. Mutfak aletleri, kozmetik ürünler ve temizlik malzemelerini de kapsayan birçok ürün indirime dahil ediliyor. Fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. İşte, ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 18:10
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Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...

ŞOK market indirimleri yarın müşterileriyle buluşacak. ŞOK ve A101 marketlerinin indirimlerini yayınlamasının ardından, hangi ürünlerin indirime girdiği araştırılmaya başlandı. Ev ekonomisini katkısı olması amacıyla indirimli ürünlerde alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. ŞOK indirimlerinde küçük ev aletlerinden, teknolojik ürünlere, mutfak eşyalarından, kırtasiye ürünlere birçok üründe düşük fiyat etiketi vatandaşları bekliyor. İşte, ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...

ŞOK marketin ürünler kataloğu Çarşamba fırsatları ve bu hafta indirimlerinin yepyeni kampanyaları sizlerle;

ŞOK Market'in bu Çarşamba indirimlerinde Electrolux Ekm4200 Stand Mikser 3.699 TL, Kiwi KK-3323 Cam Su Isıtıcı 119 TL, Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi 189 TL ve Alpina Inox Aspiratör 179 TL, Desenli Siyah Yuvarlak Tepsi 14,95 TL, 800 ml Büyük Sütlük Koçerola 24,95 TL, Titiz Yoğurt Kabı 7,99 TL. 5'li Erzak Kabı Seti 29,95 TL, 6'lı 120 cc Paşabahçe Fit Çay Bardağı 14,95 TL olarak satışa sunulacak.

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Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...

ŞOK kampanyasında ayrıca, LAV markalı 635 cc Kavanoz 7,99 TL, 290 cc Baharatlık 4,99 TL, 3'lü 340 cc Meşrubat Bardağı 9,99 TL, 3'lü 415 cc Meşrubat Bardağı 12,95 TL ve 230 cc Kulplu Bardak 2,99 TL, Luminarc markalı ve hepsi de temperli Bowl Kase 21,95 TL, Çok Amaçlı Kase 7,99 TL, Serivs Tabağı 7,99 TL, Yemek Tabağı 7,99 TL ve Tatlı Tabağı 7,99 TL olacak. Ayrıca Bukle Jakarlı El Havlusu 5,99 TL fiyat etiketi ile satılacak.

Ayrıca 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 20 – 26 Ekim tarihleri arasında 2145 ml Bingo Sıvı Deterjan veya 1950 ml Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan alışverişlerinizin fiyatı 25 TL olacak.

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Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...

ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

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Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...

ŞOK, A101 AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU