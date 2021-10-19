Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...

ŞOK kampanyasında ayrıca, LAV markalı 635 cc Kavanoz 7,99 TL, 290 cc Baharatlık 4,99 TL, 3'lü 340 cc Meşrubat Bardağı 9,99 TL, 3'lü 415 cc Meşrubat Bardağı 12,95 TL ve 230 cc Kulplu Bardak 2,99 TL, Luminarc markalı ve hepsi de temperli Bowl Kase 21,95 TL, Çok Amaçlı Kase 7,99 TL, Serivs Tabağı 7,99 TL, Yemek Tabağı 7,99 TL ve Tatlı Tabağı 7,99 TL olacak. Ayrıca Bukle Jakarlı El Havlusu 5,99 TL fiyat etiketi ile satılacak.

Ayrıca 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 20 – 26 Ekim tarihleri arasında 2145 ml Bingo Sıvı Deterjan veya 1950 ml Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan alışverişlerinizin fiyatı 25 TL olacak.