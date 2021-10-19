19 Ekim 2021, Salı
Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...
ŞOK ve A101 marketlerinin haftalık olarak yayımlanan aktüel ürünler kataloğu duyuruldu. Ucuza alışveriş yaparak ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar, marketlerin duyurularını yakından takip ediyor. Mutfak aletleri, kozmetik ürünler ve temizlik malzemelerini de kapsayan birçok ürün indirime dahil ediliyor. Fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler vatandaşların ellerini çabuk tutması gerekiyor. İşte, ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 18:10
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