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Haberler Galeri Esra Erol’da büyük yüzleşme! Meryem Öksüz eşiyle karşı karşıya geldi: “Benden kurtulmak için…”

Esra Erol’da büyük yüzleşme! Meryem Öksüz eşiyle karşı karşıya geldi: “Benden kurtulmak için…”

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün akılalmaz iddialar ortaya atıldı. 'eşim iki çocuğumu bana göstermiyor' diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Meryem Öksüz, eşi Yusuf Öksüz'le canlı yayında karşı karşıya geldi. Programa telefonla katılan görümce, psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve 2 ev, 2 dükkanlarının Meryem Öksüz tarafından yakıldığını belirtti. "Benden kurtulmak için iftira atıyorlar" diyen Meryem Öksüz'ün sözleri şoke etti. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:52
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Esra Erol’da büyük yüzleşme! Meryem Öksüz eşiyle karşı karşıya geldi: “Benden kurtulmak için…”
Yusuf Öksüz'le dört senedir çalkantılı bir evlilik içinde olan Meryem Öksüz, çocuklarının kendisinden alındığını iddia etti. Genç kadın, eşinin kendisine 'deli muamelesi' yaptığını söyledi.
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Esra Erol’da büyük yüzleşme! Meryem Öksüz eşiyle karşı karşıya geldi: “Benden kurtulmak için…”

"KANDIRILMADIM, ÇOCUKLARIMI DÜŞÜNDÜM"

Evliliğinin ilk günlerinden bu yana şiddete maruz kaldığını anlatan Meryem Öksüz, "Eşim bana bıçak çekti, beni sürekli dövdü. Silahla tehdit etti" dedi.

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Esra Erol’da büyük yüzleşme! Meryem Öksüz eşiyle karşı karşıya geldi: “Benden kurtulmak için…”

Her seferinde bunların tekrarlanmayacağına dair söz alarak eve döndüğünü ifade eden Öksüz, eve dönme sebebinin çocukları olduğunu dile getirdi. Öksüz, "Aslında kandırılmadım, çocuklarımın annesiz ya da babasız büyümesini istemedim" dedi.

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Esra Erol’da büyük yüzleşme! Meryem Öksüz eşiyle karşı karşıya geldi: “Benden kurtulmak için…”

Yusuf Öksüz'le evlenmeden önce ailesinin gözünü boyadığını açıklayan Meryem Öksüz, ailenin hiçbir vaadini yerine getirmediğini anlattı. Bilezik, ayrı ev, düğün, gelinlik gibi vaatlerin karşılanmadığını dile getiren genç kadın, düğün öncesi makyajı için kuaföre dahi götürülmediğini söyledi.

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Esra Erol’da büyük yüzleşme! Meryem Öksüz eşiyle karşı karşıya geldi: “Benden kurtulmak için…”

Psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu ifade eden Meryem Öksüz, ilaçlarını düzenli kullanarak bu sorunu aştığını belirtti.