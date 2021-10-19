Esra Erol’da büyük yüzleşme! Meryem Öksüz eşiyle karşı karşıya geldi: “Benden kurtulmak için…”

Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da bugün akılalmaz iddialar ortaya atıldı. 'eşim iki çocuğumu bana göstermiyor' diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Meryem Öksüz, eşi Yusuf Öksüz'le canlı yayında karşı karşıya geldi. Programa telefonla katılan görümce, psikolojik rahatsızlığının olduğunu ve 2 ev, 2 dükkanlarının Meryem Öksüz tarafından yakıldığını belirtti. "Benden kurtulmak için iftira atıyorlar" diyen Meryem Öksüz'ün sözleri şoke etti. İşte yaşananlar...