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Haberler Galeri 2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

2022 dini günler takvimi, yeni yıla girmemize kısa süre kala en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Mübarek üç ayların hangi tarihte başlayacağını merak edenler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2022 Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2022 dini günler takvimi ve kandil günleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:40
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2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi belli oldu. Üç aylar takvimi, kandil günleri ile Ramazan ve Kurban Bayramlarının hangi tarihlere denk geldiği konusunda araştırmalar sürüyor. İslam aleminin ibadetlerle geçirdiği mübarek üç aylar ve diğer dini günler takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? kandil günleri ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesü üzerinde yayınlanan 2022 dini günler takvimi:

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2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 02 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 03 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

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2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

Şaban ayı 4 Mart 2021 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 02 Nisan Cumartesi günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

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2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazrtesi güünü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 4 Ekim Çarşamba günü sona erecek.