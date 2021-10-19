2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi belli oldu. Üç aylar takvimi, kandil günleri ile Ramazan ve Kurban Bayramlarının hangi tarihlere denk geldiği konusunda araştırmalar sürüyor. İslam aleminin ibadetlerle geçirdiği mübarek üç aylar ve diğer dini günler takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? kandil günleri ne zaman? İşte cevaplar...