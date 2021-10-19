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2022 dini günler takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? Kandil günleri...
2022 dini günler takvimi, yeni yıla girmemize kısa süre kala en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Mübarek üç ayların hangi tarihte başlayacağını merak edenler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2022 Raman ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte 2022 dini günler takvimi ve kandil günleri...