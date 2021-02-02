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Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu!

Adıyaman'da Uğur Ay isimli bir vatandaş fiyatının ucuz olması sebebiyle tercih ettiği çayı aldı. Eve gidip paketin açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Bakın ucuz diye adlığı çayın içerisinden ne çıktı!

İHA
Giriş Tarihi: 02.02.2021 19:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 19:54
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Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu!

Adıyaman merkezde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adıyamanlı vatandaş Uğur Ay, seyyar satıcıdan 900 gramlık 4 paket dökme çay aldı.

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Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu!

Ünlü bir çay markasına benzer isimle paketlenen dökme çayın piyasa fiyatı 120 TL iken, Uğur Ay paketin tanesini 50 TL'ye aldı.

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Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu!

Uygun fiyata aldığı çayı eve götüren ve paketi açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi görünce gözlerine inanamadı.

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Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu!

İkinci pakette de aynı manzara: İlk açtığı paketten sonra ikinci pakette de aynı görüntü ile karşılaşınca durumu polise bildirdi. Paketlere hayvan pisliği ve torf toprağı karışımın doldurulduğu ve dökme 'çay' diye satıldığı ortaya çıktı.

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Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu!

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.