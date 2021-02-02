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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu! Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu! Adıyaman'da Uğur Ay isimli bir vatandaş fiyatının ucuz olması sebebiyle tercih ettiği çayı aldı. Eve gidip paketin açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Bakın ucuz diye adlığı çayın içerisinden ne çıktı! Giriş Tarihi: 02.02.2021 19:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 19:54
Adıyaman merkezde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adıyamanlı vatandaş Uğur Ay, seyyar satıcıdan 900 gramlık 4 paket dökme çay aldı.
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Ünlü bir çay markasına benzer isimle paketlenen dökme çayın piyasa fiyatı 120 TL iken, Uğur Ay paketin tanesini 50 TL'ye aldı.
Uygun fiyata aldığı çayı eve götüren ve paketi açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi görünce gözlerine inanamadı.
İkinci pakette de aynı manzara: İlk açtığı paketten sonra ikinci pakette de aynı görüntü ile karşılaşınca durumu polise bildirdi.
Paketlere hayvan pisliği ve torf toprağı karışımın doldurulduğu ve dökme 'çay' diye satıldığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.