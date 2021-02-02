Ucuz diye aldığı çayın içinden çıkanı görünce şoke oldu!

Adıyaman'da Uğur Ay isimli bir vatandaş fiyatının ucuz olması sebebiyle tercih ettiği çayı aldı. Eve gidip paketin açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Bakın ucuz diye adlığı çayın içerisinden ne çıktı!