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Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!

Arabada el ele tutuştukları anı kareleyen çift saniyeler sonra dehşeti yaşadı. Araba kullanırken el ele tutuşan ve ardından arka koltukta oturan arkadaşına fotoğraf isteyen gençler saniyeler sonra kaza yapıp ağır yaralandı. İşte insanları şaşırtan ve aynı zamanda da korkutan o kareler.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 05:40
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Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
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  • 70
Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!

Arabada el ele tutuşan genç çift saniyeler sonra dehşeti yaşadı.

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Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
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  • 70
Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!
Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!