Arabada el ele tutuşuyorlardı... Bu pozdan saniyeler sonra dehşeti yaşadılar!

Arabada el ele tutuştukları anı kareleyen çift saniyeler sonra dehşeti yaşadı. Araba kullanırken el ele tutuşan ve ardından arka koltukta oturan arkadaşına fotoğraf isteyen gençler saniyeler sonra kaza yapıp ağır yaralandı. İşte insanları şaşırtan ve aynı zamanda da korkutan o kareler.