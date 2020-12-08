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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ücretli koronavirüs testi yaptıranlar dikkat: İadesini isteyin! Ücretli koronavirüs testi yaptıranlar dikkat: İadesini isteyin! Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs test ücretine Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 250 TL'lik tavan ücretin üstünde bir ödeme yapanlara hukukçulardan çağrı geldi. Test ücretlerine ilişkin para iadesi için kritik tarihin 22 Kasım olduğuna vurgu yapan hukukçular bu tarih sonrası söz konusu bedelin üzerinde yapılan tüm ücretlerin iadesi için faturalar ile birlikte ilgili özel sağlık kuruluşuna başvurulabileceğini, sonuç alınamaması halinde ise tüketici hakem heyetlerine gidilebileceğini kaydediyor. Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:28
Koronavirüsün tespiti için yapılan PCR testlerinin özel hastanelerde değişen fiyatlarına ilişkin kasım ayının son haftasında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderilmişti.
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Kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde Kovid-19 koronavirüs hastalığı pandemisi kapsamında kişilerin talepleri üzerine yapılacak olan Kovid-19 RT- PCR testleri için düzenleme yapıldığı hatırlatılan yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu Kovid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk lirası olarak belirlendiği kaydedilmişti.
TEST ÜCRETLERİNE İLİŞKİN ÇAĞRI Sağlık Bakanlığı'nın yazısı sonrası hukukçular ise koronavirüs testi için 250 liradan fazla ücret ödeyenlere geriye dönük ücret iadesi talebinde bulunabileceklerine ilişkin çağrı da bulunuyor.
Koronavirüs sürecinde yoğun olarak test yapıldığını ve bazı özel hastanelerin bu testlerden uçuk ücretler talep edildiğine ilişkin çok sayıda şikayet gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın bir genelge yayınlayarak koronavirüs test ücretinde üst sınırı 250 TL olarak belirlediğine vurgu yapan Avukat Burak Alcan, PCR testinin fiyatı ile ilgili yayınlanan genelgede test ücretlerine ilişkin de bütün numune alma ve test noktalarında da bu ücretin dışında bir ücret talep edilmeyeceğinin altının kesin olarak çizildiğini de dile getirdi.
HUKUKA AYKIRI İADESİNİ İSTEYİN Koronavirüs test ücretlerinde 250 TL'lik tavan sınırlaması olmasına rağmen, bazı özel hastanelerin pandemi sürecinin vermiş olduğu belirsiz durumdan istifade etme amacıyla PCR testi (Covid-19 Testi) işleminin yayınlanan genelgede belirlenmiş ücretin çok daha üzerinde fahiş fiyatlarla yapıyor olduğu bilgisinin de olduğunu ifade eden Alcan, ''Özel Hastaneler Yönetmeliği gereği belirlenmiş olan yasaklar madde 66'da da belirtilmiştir.