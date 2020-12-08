Ücretli koronavirüs testi yaptıranlar dikkat: İadesini isteyin!

Koronavirüs sürecinde yoğun olarak test yapıldığını ve bazı özel hastanelerin bu testlerden uçuk ücretler talep edildiğine ilişkin çok sayıda şikayet gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın bir genelge yayınlayarak koronavirüs test ücretinde üst sınırı 250 TL olarak belirlediğine vurgu yapan Avukat Burak Alcan, PCR testinin fiyatı ile ilgili yayınlanan genelgede test ücretlerine ilişkin de bütün numune alma ve test noktalarında da bu ücretin dışında bir ücret talep edilmeyeceğinin altının kesin olarak çizildiğini de dile getirdi.