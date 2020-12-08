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BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste
BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü kampanyalarını araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM'de bu hafta gıda ürünleri dikkat çekiyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 8 Aralık indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM salı indirimleri neler? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:23
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