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Haberler Galeri BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste

BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste

BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü kampanyalarını araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu sayfamızda derledik. BİM'de bu hafta gıda ürünleri dikkat çekiyor. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM 8 Aralık indirimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BİM salı indirimleri neler? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:23
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BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste

BİM'de salı indirimleri neler? 8 Aralık kampanyaları merakla bekleniyordu. Antep fıstığı, siyah çay, peynir, zeytin, pekmez, çikolata, gofret, turşu çeşitleri, meyve suyu, maden suyu, fındık kreması, fındık ezmesi, rezene balı, incir reçeli, mercimek, pirinç, pişmaniye, yer fıstıklı krokan gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

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BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste

Antep Fıstığı Jumbo

• 400 g

  • 3
  • 15
BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste

Tirebolu 42
Siyah Çay

• 1000 g

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BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste

Kebir
Bidon Peynir

• 750 g

  • 5
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BİM 8 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! BİM'de salı günü indirimleri neler? İşte güncel liste

Bağcı
Kuru Sele Siyah Zeytin

• 400 g