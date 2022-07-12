Uçan otel videosu görenleri şaşkına çevirdi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! 5 bin yolcu kapasiteli! Nükleer enerjiyle çalışacak

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçan otel Sky Cruise'un iddialı tasarım videosu yayımlandı. İlgi çekici tasarımın, 2040 yılına kadar gerçekleşebilecek bir proje olduğu belirtiliyor. Yapay zeka yönetiminde ve nükleer enerjiyle çalışan 5 bin kişi kapasiteli iddialı bir uçan otel tasarımı paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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