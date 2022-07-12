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Haberler Galeri Uçan otel videosu görenleri şaşkına çevirdi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! 5 bin yolcu kapasiteli! Nükleer enerjiyle çalışacak

Uçan otel videosu görenleri şaşkına çevirdi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! 5 bin yolcu kapasiteli! Nükleer enerjiyle çalışacak

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçan otel Sky Cruise'un iddialı tasarım videosu yayımlandı. İlgi çekici tasarımın, 2040 yılına kadar gerçekleşebilecek bir proje olduğu belirtiliyor. Yapay zeka yönetiminde ve nükleer enerjiyle çalışan 5 bin kişi kapasiteli iddialı bir uçan otel tasarımı paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 10:55
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Uçan otel videosu görenleri şaşkına çevirdi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! 5 bin yolcu kapasiteli! Nükleer enerjiyle çalışacak
Devasa uçan otel konseptinde restoranlar, alışveriş merkezi, spor salonları, tiyatro ve yüzme havuzu bulunuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uçan otel videosu görenleri şaşkına çevirdi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! 5 bin yolcu kapasiteli! Nükleer enerjiyle çalışacak

Nükleer enerjiyle çalışacak devasa uçağın ayrıntılı animasyonunu hazırlayan Hashem Alghaili, bunun "ulaşımın geleceği" olabileceğini söylüyor.

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Uçan otel videosu görenleri şaşkına çevirdi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! 5 bin yolcu kapasiteli! Nükleer enerjiyle çalışacak

Aylarca havada kalabileceği düşünülen tasarımın 2040 yılına kadar gerçeğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Uçan otel videosu görenleri şaşkına çevirdi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! 5 bin yolcu kapasiteli! Nükleer enerjiyle çalışacak

NÜKLEER YAKITA TEPKİ

Devasa uçan otel tasarımına nükleer enerjiyle çalışacağı için eleştiriler de geliyor.

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Uçan otel videosu görenleri şaşkına çevirdi! Böylesi ne görüldü ne duyuldu! 5 bin yolcu kapasiteli! Nükleer enerjiyle çalışacak
Uçan otelin düşmesi durumunda büyük bir felakete yol açabileceği belirtiliyor.