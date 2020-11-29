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Uçakta yolcular öyle bir şey yaptı ki! Hostesleri şoke eden anlar

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı vatandaşlar virüsten korunmak için ilginç yollara başvurdu. Uçak yolculuğu yapan bir çift öyle bir şey yaptı ki diğer yolcu ve hostesler ne olduğunu anlamadı. Kabin memurları yolculuk sırasında karşılaştıkları ilginç olayları sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 13:14
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Uçakta yolcular öyle bir şey yaptı ki! Hostesleri şoke eden anlar

Çin'de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılarak her geçen gün can almaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle bazı vatandaşlar uçak yolculuğu yapan kişiler ilginç önlemler aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uçakta yolcular öyle bir şey yaptı ki! Hostesleri şoke eden anlar
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Uçakta yolcular öyle bir şey yaptı ki! Hostesleri şoke eden anlar
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Uçakta yolcular öyle bir şey yaptı ki! Hostesleri şoke eden anlar
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Uçakta yolcular öyle bir şey yaptı ki! Hostesleri şoke eden anlar