Uçakta yolcular öyle bir şey yaptı ki! Hostesleri şoke eden anlar

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı vatandaşlar virüsten korunmak için ilginç yollara başvurdu. Uçak yolculuğu yapan bir çift öyle bir şey yaptı ki diğer yolcu ve hostesler ne olduğunu anlamadı. Kabin memurları yolculuk sırasında karşılaştıkları ilginç olayları sosyal medyadan paylaştı.