Uçakta öyle bir şey yaptılar ki! Yolcular gözlerine inanamadı...

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, bazı vatandaşlar virüsten korunmak için ilginç yollara başvurdu. Uçak yolculuğu yapan bir çift diğer yolcuları şaşkına çevirdi. Kabin memurları yolculuk sırasında karşılaştıkları ilginç olayları sosyal medyadan paylaştı.

Giriş Tarihi: 19.10.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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