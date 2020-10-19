Saadet zinciri yöntemiyle milyonluk vurgun!

BITCOIN YERİNE TURCOIN

Kripto para birimi Bitcoin'den kazanılan sözde milyonlar dilden dile dolanırken, Kocaeli'de ortaya çıkan Sadun Kaya (52) ile yazılımcı Muhammet Satıroğlu kendilerini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıttı. Vaatleri Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'i oluşturmaktı.

ŞATAFATLI TOPLANTILAR

Sözde Turcoin'ciler aynı Titan'daki gibi lüks otellerde toplantılar düzenledi. Toplantılara katılanlar paralarını sisteme yatırmaya ikna edildi. Kimi evini, kimi arabasını sattı. Kimi de yakınlarından para toplayarak sisteme dahil oldu. Sistem, "Yeni üye getirene ek bonus para kazandırıyoruz" formülü ile kısa sürede yayıldı.