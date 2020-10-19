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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Saadet zinciri yöntemiyle milyonluk vurgun!
Türkiye'de 1997 yılında Kenan Şeranoğlu'nun 'Saadet zinciri' ismiyle başlattığı dolandırıcılığın son halkası Turcoin... Turcoin ismiyle kripto para zinciri kuracağını iddia eden Sadun Kaya, 6 ayda 12 bin kişiden i 200 milyon lira topladı. MASAK, paraların sekreter ve şoförler üzerinden kaçırıldığını ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 19.10.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 10:47 1997'de Titancı Kenan Şeranoğlu, 2020'de Turcoin vurgunundan yargılanan Sadun Kaya... İkisi de aynı yöntemi kullandı. Saadet zinciri kurup, şaşalışovlarla insanlardan para topladılar. Geride on binlerce mağdur bıraktılar. GALERİ DEVAM EDİYOR Kenan Şeranoğlu'nun 1997'de 30 bin kişiyi dolandırmasıyla sonuçlanan İzmir merkezli Titan saadet zincirinin bir benzeri bu kez Kocaeli'de ortaya çıktı. Kendisini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıtan Sadun Kaya, 6 ayda 12 bin kişiyi 200 milyon lira çarptı. MASAK, paraların sekreter ve şoförler üzerinden kaçırıldığını ortaya çıkardı. Türkiye kamuoyu, tüm dünyada dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan saadet zincirlerini ilk olarak Kenan Şeranoğlu ile tanıdı. İzmir'de 1997'de kurduğu Titan saadet zinciriyle bir yıl içinde 30 bin kişinin parasını topladı. Şeranoğlu diğer tüm örneklerde olduğu gibi, kendisine yatırılan paralara yüzde 50-60 kâr vaadi sundu. Lüks otomobiller, evler, yatlar satın aldı. 1998 yılında İzmir Hilton Oteli'nde yaptığı gösterişli doğum günü partisi ise Titan için sonun başlangıcıydı. Batışa geçen Titan'dan kimse parasını kurtaramadı. Babası ile birlikte 10 yıl tutuklu kalan Kenan Şeranoğlu, kendi deyimiyle İstanbul içi ulaşımda İETT kartı kullanacak kadar 5 parasız. BITCOIN YERİNE TURCOIN Kripto para birimi Bitcoin'den kazanılan sözde milyonlar dilden dile dolanırken, Kocaeli'de ortaya çıkan Sadun Kaya (52) ile yazılımcı Muhammet Satıroğlu kendilerini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıttı. Vaatleri Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'i oluşturmaktı. ŞATAFATLI TOPLANTILAR Sözde Turcoin'ciler aynı Titan'daki gibi lüks otellerde toplantılar düzenledi. Toplantılara katılanlar paralarını sisteme yatırmaya ikna edildi. Kimi evini, kimi arabasını sattı. Kimi de yakınlarından para toplayarak sisteme dahil oldu. Sistem, "Yeni üye getirene ek bonus para kazandırıyoruz" formülü ile kısa sürede yayıldı.