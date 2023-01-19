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Haberler Galeri Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ

Üç aylar başlangıcı ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kandil gibi dini günlerde Müslümanlar vakitlerinin çoğunu Allah (c.c.)'ın hoşnutluğunu kazanabilmek için ibadetle geçirmektedir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olan Regaip kandili 2023 yılında ocak ayına denk gelmektedir. Peki üç ayların başlangıcı ne zaman? Regaip kandili ayın kaçında? İlk oruç hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 17:02
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Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ

Recep, Şaban ve Ramazan aylarına ne zaman girileceği arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Hicri takvim esas alınarak belirlenen dini günler Miladi takvim ile karşılaştırıldığı zaman 11 gün öne çekilmektedir. Bu sebeple Müslümanlar 2023 yılı itibarıyla dini günler takvimini öğrenmeye çalışıyor. Peki üç ayların başlangıcı ne zaman? Regaip kandili ayın kaçında? İlk oruç hangi tarihte? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ

2023 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Üç aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başlayacak.

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Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ

2023 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

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Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

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Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ

2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.