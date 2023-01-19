Üç Ayların Başlangıcı Ne Zaman? Regaip Kandili ayın kaçında? Recep, Şaban, Ramazan... İlk oruç hangi tarihte? Ramazan ayı 2023 TAKVİMİ

Üç aylar başlangıcı ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kandil gibi dini günlerde Müslümanlar vakitlerinin çoğunu Allah (c.c.)'ın hoşnutluğunu kazanabilmek için ibadetle geçirmektedir. Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olan Regaip kandili 2023 yılında ocak ayına denk gelmektedir. Peki üç ayların başlangıcı ne zaman? Regaip kandili ayın kaçında? İlk oruç hangi tarihte?