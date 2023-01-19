HaberlerGaleriBal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü
Bal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü
Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse, bal porsuğu ile dev pitonun kapışmasını görüntüledi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.
Giriş Tarihi: 19.01.2023 14:31Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:48