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Haberler Galeri Bal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Bal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Güney Afrika Botsvana'da vahşi yaşamı görüntüleyen 60 yaşındaki fotoğrafçı Roselyne Kerjosse, bal porsuğu ile dev pitonun kapışmasını görüntüledi. Bal porsuğu ile dev piton arasındaki kapışmaya davetsiz misafir damga vurdu.

Giriş Tarihi: 19.01.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:48
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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü

60 yaşındaki fotoğrafçı kayıt yapmaya başladığında bal porsuğu ölümcül bir tehlike altındaydı, piton tüm vücudunu sarmaya başladı. Piton, porsuğu sararak öldürmek üzereydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Birden beliren iki çakal yılana saldırdı.

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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Çakalların yardımı ile yılandan kurtulan porsuk, yılanın kafasını dişlerinin arasına alıp öldürdü.

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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Sonra yemek için çalılıkların arasına götürmeye çalışıyordu ki çakallar bu ava ortak olmak istedi.

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Bal porsuğu ve pitonun kapışmasına çakal da dahil oldu 🐍Vahşi doğanın acımasız yüzü 🦡 Sosyal medyayı sallayan görüntü

Bu sırada çakallar yılanın kuyruğundan tutup pay almaya çalışınca porsuk ve çakallar arasında kavga başladı.