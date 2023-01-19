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Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi
Green Card ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2022 yılında Green Card başvurusunda bulunan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. 2023-2024 Green Card takviminin açıklanmasının ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir?