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Haberler Galeri Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi

Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi

Green Card ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2022 yılında Green Card başvurusunda bulunan vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmeye çalışıyor. 2023-2024 Green Card takviminin açıklanmasının ardından vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 17:42
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Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi

Green Card başvurularını tamamlayan vatandaşlar 2023 yılı ile birlikte detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alınan Green Card sonuçları ne zaman duyurulacak? ABD Green Card sonuçlarının hemen ardından ise mülakat süreci başlayacak. Peki Green Card çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

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Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıo bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

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Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi

PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?

Bu sene pasaport zorunluluğu kaldırıldı. Başvuru yapabilmek için pasaportun olmasına gerek kalmadı.

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Green Card ne zaman açıklanacak? Çıktıktan ne kadar süre sonra gidilir? dvlottery.state.gov 2023 sonuç tarihi

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.