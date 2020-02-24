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Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…

Üç aylarda okunacak dualar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi yoğun şekilde araştırılırken, üç aylarda okunacak dualar da sorgulanıyor. Peki, üç aylar duası nedir? 25 Şubat 2020 itibariyle gireceğimiz üç aylar ibadetlerle dolu şekilde geçirilecek. Üç aylar Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam edip Ramazan ayının bitmesiyle son bulacak. İşte, üç aylarda okunacak dualar…

Giriş Tarihi: 24.02.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 17:47
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Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…

Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayında okunacak dualar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Milyonlarca kişinin beklediği üç aylara 25 Şubat itibariyle girilecek. Recep ayına girilmesiyle birlikte bu mübarek günlerde okunacak dualar da araştırılıyor. Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Bu nedenle bu ayları ibadetlerle dolu geçirmek önem taşımaktadır.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

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Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…

ÜÇ AYLARDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

اَللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فيِ رَجَبٍ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَان

"Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

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Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…

ÜÇ AYLARDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-'Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced'

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

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Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…

'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

'La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim'

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.

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Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…

ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç Aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Receb ayı girdiğinde: "Ey Allâhʼımız! Recep ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır." şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.