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Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
Üç aylarda okunacak dualar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi yoğun şekilde araştırılırken, üç aylarda okunacak dualar da sorgulanıyor. Peki, üç aylar duası nedir? 25 Şubat 2020 itibariyle gireceğimiz üç aylar ibadetlerle dolu şekilde geçirilecek. Üç aylar Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam edip Ramazan ayının bitmesiyle son bulacak. İşte, üç aylarda okunacak dualar…
Giriş Tarihi: 24.02.2020 17:40 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 17:47
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