Sakine Çakır hayal etti azmetti ve başardı!

SINAVA KIZIYLA GİRDİ

* 2010'da büyük kızımla üçüncü kez üniversite sınavına girdim. Kızım yaklaşık 500 puan aldı, ben de 380 puan aldım. Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi'ni kazandım. 2010'da yerleştiğim üniversiteyi 2013'te bitirdim. 2014'te mezun oldum.

* KPSS'de önüme 40 yaş engeli çıktı ama iki ay sonra bu engel kaldırıldı. Çocuklarımla ilgilenirken, KPSS'ye hazırlanıyordum. İlk denemem olmadı ama başarının ne yaşı, ne zamanı ve ne de sonu olduğunu düşünüyordum. Gücüm yettiği kadar gitmek istiyorum. Son sınavla başardım, 80.34 puanla yerleştim.

* Ne dersane, ne öğretmen gördüm. Sadece kitaplarım vardı. Kendime harcayacağım zamanı kitaplara harcıyordum, dışarı az çıkmıyordum.