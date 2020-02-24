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Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. 25 Şubat Salı başlayacak üç aylarda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. İslam aleminde bereketli ve mübarek olarak kabul edilen üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Bu ayların içerisinde Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi de bulunuyor. Peki, üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 24.02.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 17:23
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Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
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Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
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Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
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Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
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Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?