Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?

Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Mübarek üç aylar başlıyor. Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesinin de bulunduğu üç aylarda yapılacak ibadetler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Vatandaşlar, yarın başlayacak üç aylar için bu gece oruç tutulup tutulmayacağını araştırıyor. 3 aylar, Müslümanlar için tövbe etmenin, affın, manevi arınmanın ve kendini yenilemenin habercisi olarak görülüyor.