Üç aylarda hangi tesbihler çekilir? Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor. Peki, üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Üç aylarda neler yapılır? İşte haberin detayları...