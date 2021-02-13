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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Üç aylarda neler yapılır? Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Üç aylarda neler yapılır?
Üç aylarda neler yapılır? Hangi tesbihler çekilir? Üç aylar, Müslümanlara açılmış bir fırsat kapısı olarak bilinir. Bu gün ve geceleri Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, üç aylarda yapılacak ibadetleri araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylar ile ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Peki, üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Üç aylarda neler yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.02.2021 18:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 18:51
Üç aylarda hangi tesbihler çekilir? Üç aylarda hangi ibadetler yapılır? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam aleminde Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor. Peki, üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Diyanet üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Üç aylarda neler yapılır? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜÇ AYLARDA HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?
Recebin ilk günü ALLAH(c.c.) rızası için iki rekat nafile namaz kılınır.Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir.
111 defa''ALLAH(c.c.)ümme salli ala MUHAMMED'' diye Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir.
Akabinde 1660 defa : ''Ya ALLAH(c.c.)'' diye tesbih çekilir.
Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ''La ilahe illALLAH''
100 kere de ''MUHAMMEDun resulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.
Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid tamamlanmış olur.
Efendimiz (sav):'' Bir defa Kelime-i Tevhidgetiren kimsenin 4.000 adet büyük günahı amel defterinden silinir'' buyurmuşlardır. Buna göre 90.000x4.000=360.000.000 günah-ı kebairden arınmış olur inşALLAH(c.c.).
ALLAHümme bariklenâ fi Recebe ve Şaban ve belliğnâ Ramazân vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'Kur'an"
3 AYLAR'DA NELER YAPILIR?
Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır.
"De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm'dir" (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden asla ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te'âlâya sığınmayı telkin buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.