Son dakika: Hayata tutunma çabaları! Alevlerin arasında kalmışlardı! İşte dehşete düşüren görüntüler

Ümraniye'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan çocuklarından biri alt kata alınmak isterken mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü. Çatıda mahsur kalan diğer çocuk ise vinç ile kurtarıldı. Korku dolu anların en net görüntüsü ortaya çıktı.

DHA Giriş Tarihi: 13.02.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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