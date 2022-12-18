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ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler

Üç aylar hangi ayda başlayacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. İslam dünyasında büyük öneme ve kıymete sahip Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 3 aylar olarak adlandırılan bu mübarek ayların başlangıcı kabul edilen Regaip Kandili'nin tarihi araştırılmaya başlandı. Peki Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 16:32
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ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler

2023 yılına girmemize sayılı günler kala internette dini günler ve bayramlar araştırılmaya başlandı. Bayramlar ve kandiller gibi günlerde Müslümanlar vakitlerini çoğunu ibadetler geçiremektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl 11 gün öne çekilmektedir. Peki Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? İşte 2023 dini günler takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler

2023 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Üç aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başlayacak.

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ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler

2023 KANDİL TARİHLERİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

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ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

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ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler

2023 Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.