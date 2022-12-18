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21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?

21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar kış gündönümünün ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Günlerin uzayacağı tarihi merak edenler datayları öğrenmeye çalışıyor. Peki 21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu? 2022 günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 17:02
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21 Aralık’tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?

Günlerin ne zaman uzamaya başlayacağı araştırılıyor. Kış aylarıyla birlikte artık iyice kısalan günler vatandaşların kış gündönümünü ve ne zaman olacağını merak etmesine sebep oldu. Peki 21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu? 2022 günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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21 Aralık’tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalır ve gündüzler uzamaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder. 21 Aralık tarihinden sonra günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

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21 Aralık’tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?

Gündüz süresinin uzunluğu güney kısımlarına gidildikçe artış göstermektedir. Bu sebeple 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanmaktadır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanır.

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21 Aralık’tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?

Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir. Üzerinden Oğlak Dönencesi'nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya'nın en sıcak yerleridir.

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21 Aralık’tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?

Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre'de ise en uzun gece yaşanır.