21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?

21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 yılına sayılı günler kala vatandaşlar kış gündönümünün ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Günlerin uzayacağı tarihi merak edenler datayları öğrenmeye çalışıyor. Peki 21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu? 2022 günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.12.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 17:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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