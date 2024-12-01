01 Aralık 2024, Pazar
Üç aylar takvimi 2025 | Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet dini günler...
Mübarek üç ayların başlangıç tarihi yaklaşıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönemde İslam dünyası, ibadetlere ve manevi hazırlıklara yöneliyor. 2025 yılında üç ayların başlangıcı merak edilirken özellikle Recep ayının ilk günü büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte 2025 yılı üç ayların başlangıç tarihi ve detaylar…
Giriş Tarihi: 01.12.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 14:30