Üç aylar takvimi 2025 | Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet dini günler...

2025 yılına yaklaşırken, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takviminde, Ramazan ayı ile birlikte kandil gecelerinin ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri netleşti. Peki üç aylar ne zaman başlıyor?