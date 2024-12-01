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Üç aylar takvimi 2025 | Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet dini günler...

Mübarek üç ayların başlangıç tarihi yaklaşıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönemde İslam dünyası, ibadetlere ve manevi hazırlıklara yöneliyor. 2025 yılında üç ayların başlangıcı merak edilirken özellikle Recep ayının ilk günü büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte 2025 yılı üç ayların başlangıç tarihi ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 14:30
Üç aylar takvimi 2025 | Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet dini günler...

2025 yılına yaklaşırken, Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının başlangıç tarihi merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takviminde, Ramazan ayı ile birlikte kandil gecelerinin ve Ramazan Bayramı'nın tarihleri netleşti. Peki üç aylar ne zaman başlıyor?

Üç aylar takvimi 2025 | Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet dini günler...

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, üç aylar 2025 yılında 1 Ocak Çarşamba günü başlıyor. Bu tarih, Recep ayının ilk günü olarak kabul ediliyor. Maneviyatla dolu bu özel dönemde Müslümanlar, ibadetlerini artırarak Regaip ve Miraç kandilleri gibi özel günlere hazırlanacak.

Üç aylar takvimi 2025 | Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet dini günler...

2025 Kandil Günleri

Üç Aylar içinde yer alan kandil geceleri, ibadetlerin ve duaların yoğunlaştığı zaman dilimleri olarak dikkat çekiyor. İşte 2025 yılına ait kandil günleri:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Bu tarihlerde, camilerde toplu ibadetler yapılacak ve dualar gökyüzüne yükselecek.

Üç aylar takvimi 2025 | Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet dini günler...

Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlıyor. İlk sahur ise 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece yapılacak. Bu kutsal ayda Müslümanlar, oruç ibadetine odaklanacak ve manevi bir arınma dönemi yaşayacak.

Ramazan ayı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Aynı gün akşamı Ramazan Bayramı'nın ilk gecesi olacak.

Üç aylar takvimi 2025 | Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet dini günler...

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Ramazan ayının en kıymetli gecesi olan Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.