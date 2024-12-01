01 Aralık 2024, Pazar
Optik Test: Gizlenen yengeci sadece %2'lik zeka grubuna girebilenler 5 saniyede bulabiliyor!
Bugün karşınızda, gözlem gücünüzü son derece test eden eğlenceli bir bulmaca var. Bir tarlada gizlenen bir yengeci bulmak için yalnızca 5 saniyeniz olacak. Basit gibi görünse de bu test yalnızca %2'lik bir grup insanın başarabildiği kadar zorlu. Peki bu %2'lik zeka grubunun arasına katılmaya hazır mısınız? Gözlerinizi açın ve dikkatle bakın, çünkü görsel zekanız bu görevde sınanacak.
Giriş Tarihi: 01.12.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 16:34