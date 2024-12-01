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Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? 2024 yılbaşı tatil takvimi...

Yeni yıla geri sayım başlarken, yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar merak konusu oldu. 2025 yılına dair tatil planları yapanlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini araştırmaya başladı. 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı ve 1 Ocak 2025'in hangi güne denk geldiği soruları sıkça gündeme geliyor. Resmi tatil takvimine göre yılbaşında kaç gün tatil yapılacağı planlarını şekillendirmek isteyenler için işte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 13:38
Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? 2024 yılbaşı tatil takvimi...

2024 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, yılbaşı tatil planları da gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık tarihinin resmi tatil olup olmadığını ve 1 Ocak'ta okulların durumunu merak eden çalışanlar ile öğrenciler, yılbaşı tatil takvimine odaklanıyor. Bu yıl salı gecesine denk gelen yılbaşı kutlamalarında, kamu kurumları hizmet vermeye devam edecek. Peki yılbaşı tatili kaç gün sürecek ve hangi günler tatil olacak?

Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? 2024 yılbaşı tatil takvimi...

31 Aralık Yarım Gün mü?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 1 Ocak, resmi tatil kapsamına alınırken, 31 Aralık bu statüde değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, 31 Aralık tarihi ne yarım gün tatil ne de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak bu yılın tatil takvimi, çalışanlar için özel bir fırsat sunuyor.

Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? 2024 yılbaşı tatil takvimi...

28-29 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesi ve 31 Aralık'ın salı günü olması sebebiyle, yıllık izin kullanarak toplamda 5 günlük bir köprü tatil oluşturmak mümkün. Bu durum, yılbaşı planlarını geniş bir zaman dilimine yaymak isteyenler için avantaj sağlıyor.

Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? 2024 yılbaşı tatil takvimi...

1 Ocak 2025 Hangi Güne Denk Geliyor?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025, çarşamba gününe denk geliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre, 1 Ocak günü resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu nedenle kamu kurumları, bankalar ve okullar 1 Ocak'ta kapalı olacak.

Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? 2024 yılbaşı tatil takvimi...

2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı
Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı
Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba
1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe
2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma
3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi
4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba