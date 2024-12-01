01 Aralık 2024, Pazar
Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? 2024 yılbaşı tatil takvimi...
Yeni yıla geri sayım başlarken, yılbaşı tatiliyle ilgili detaylar merak konusu oldu. 2025 yılına dair tatil planları yapanlar, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini araştırmaya başladı. 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığı ve 1 Ocak 2025'in hangi güne denk geldiği soruları sıkça gündeme geliyor. Resmi tatil takvimine göre yılbaşında kaç gün tatil yapılacağı planlarını şekillendirmek isteyenler için işte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 13:38