Yılbaşı ne zaman, hangi tarihte? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi? 2024 yılbaşı tatil takvimi...

31 Aralık Yarım Gün mü?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 1 Ocak, resmi tatil kapsamına alınırken, 31 Aralık bu statüde değerlendirilmemektedir. Dolayısıyla, 31 Aralık tarihi ne yarım gün tatil ne de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Ancak bu yılın tatil takvimi, çalışanlar için özel bir fırsat sunuyor.