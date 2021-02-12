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Haberler Galeri Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

Üç aylar yarın başlıyor. Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte vatandaşlar üç aylar orucu hakkında detayları araştırmaya başladı. Regaib gecesiyle başlayan üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındırır. Dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar üç aylar ibadetleriyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.02.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 17:21
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Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.s) üç aylarda bol bol nafile orucu tutardı. Yarın başlayacak üç aylar ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, üç aylarda tutulacak oruç oldu. Üç aylar orucu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? İşte cevaplar...

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Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte Diyanet'in açıklaması...

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

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Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Nafile oruçlara niyet şu şekilde yapılmaktadır; "Niyet Ettim Allah rızası için nafile oruç tutmaya.

Kaza oruçlarına niyet şu şekilde yapılmaktadır; "Niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya."

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Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)

"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

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Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!

ÜÇ AYLAR DUALARI

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil'iman ve yessir lena bil'Kur'an