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Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? Diyanet açıkladı!
Üç aylar yarın başlıyor. Mübarek üç ayların gelmesi ile birlikte vatandaşlar üç aylar orucu hakkında detayları araştırmaya başladı. Regaib gecesiyle başlayan üç aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındırır. Dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar üç aylar ibadetleriyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, Üç aylar orucu ne zaman tutulur? 2021 üç aylar orucuna nasıl niyet edilir, kaç gün tutulur? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.02.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 17:21
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