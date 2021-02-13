13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir?

Üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir?

Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Hem İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve özel olarak kutlanan on bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi üç aylar bugün başlıyor. Üç ayların başlaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar, mübarek üç aylarda oruç tutmanın faziletini araştırıyor. Peki, üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 13.02.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 11:44
  • 1
  • 14
Üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir?

3 aylar orucu fazileti nedir? Mübarek üç aylar bugün başlıyor. İslam alemi tarafından heyecanla beklenen üç ayların başlaması ile birlikte oruç tutmak isteyen vatandaşlar, üç aylarda kaç gün oruç tutulacağı konusunda detayları araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte Diyanet'in açıklaması...

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

  • 3
  • 14
Üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Nafile oruçlara niyet şu şekilde yapılmaktadır; "Niyet Ettim Allah rızası için nafile oruç tutmaya.

Kaza oruçlarına niyet şu şekilde yapılmaktadır; "Niyet ettim Allah rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya."

  • 4
  • 14
Üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir?

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHATLAR

Recebin ilk günü ALLAH(c.c.) rızası için iki rekat nafile namaz kılınır.Sonra samimiyetle günahlara tevbe edilir.

111 defa''ALLAH(c.c.)ümme salli ala MUHAMMED'' diye Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirilir.

Akabinde 1660 defa : ''Ya ALLAH(c.c.)'' diye tesbih çekilir.

  • 5
  • 14
Üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir?

Üç aylar boyunca her gün 1100 defa: ''La ilahe illALLAH''

100 kere de ''MUHAMMEDun resulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid tamamlanmış olur.