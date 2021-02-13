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Üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir?
Üç aylar orucu kaç gün tutulur? Hem İslam dünyasında mübarek kabul edilen ve özel olarak kutlanan on bir ayın sultanı Ramazan'ın müjdecisi üç aylar bugün başlıyor. Üç ayların başlaması ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar, mübarek üç aylarda oruç tutmanın faziletini araştırıyor. Peki, üç aylar orucu kaç gün tutulur? 2021 üç aylar orucu fazileti nedir? Hangi günler tutulur? Nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 13.02.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 11:44
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