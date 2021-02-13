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13 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Üç aylar bugün mü başlıyor? 2021 3 aylar ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte 2021 dini günler takvimi Üç aylar bugün mü başlıyor? 2021 3 aylar ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte 2021 dini günler takvimi
3 aylar bugün mü başlıyor? Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde üç ayların başlangıç tarihi merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Sosyal medyada üç aylar paylaşımlarını gören vatandaşlar, üç ayların tarihini araştırıyor. Peki, üç aylar bugün mü başlıyor? 2021 3 aylar ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte 2021 dini günler takvimi...
Giriş Tarihi: 13.02.2021 08:55
Üç aylar hangi gün başlıyor? Kandil günleri ve Ramazan ayını da içerisinde barındıran üç aylar heyecanla bekleniyor. Manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu, ilahi rahmetin coştuğu aylar olarak bilinen üç aylar hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. 2021 üç aylar takvimi ve üç aylarda yapılacak ibadetler ile ilgili detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, üç aylar bugün mü başlıyor? 2021 3 aylar ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 3 AYLAR BUGÜN BAŞLIYOR?
Diyanet'in yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü yani bugün başlayacak. Recep ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
ÜÇ AYLARIN DİNDEKİ YERİ
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).
Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).
ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.
Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.