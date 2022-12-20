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Haberler Galeri Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler takvimi yayımlandı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler üç aylara çevrildi. 2023'te üç aylar ocak ayında başlayacak. Ramazan ayı, Kurban Bayramı ve kandil günlerinin hangi tarihe denk geleceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2022 12:58
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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023'e sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de dini günler takvimi oldu. Diyanet'in yayımladığı takvim ile üç ayların başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan üç ayların takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 23 Pcak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 26 Ocak 2023 Perşembe günü, Miraç Kandili ise 17 Şubat 2023 Cuma günü idrak edilecek.

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!

Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 6 Mart 2023 Pazartesi günü dualarla idrak edilecek.

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!

11 ayın sultanı Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak. Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Perşembe gününe denk geliyor.

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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 20 Nisan Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 21 Nisan Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.