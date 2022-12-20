Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!

Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023'e sayılı günler kala en çok merak edilenlerden biri de dini günler takvimi oldu. Diyanet'in yayımladığı takvim ile üç ayların başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan üç ayların takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? İşte merak edilenler...