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Üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? Diyanet takvimi!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler takvimi yayımlandı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler üç aylara çevrildi. 2023'te üç aylar ocak ayında başlayacak. Ramazan ayı, Kurban Bayramı ve kandil günlerinin hangi tarihe denk geleceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? 2023 Ramazan ayı, Kurban Bayramı, kandil günleri ne zaman? İşte cevaplar...