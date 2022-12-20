Ensesindeki şişlikten çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi 👩‍⚕️ Operasyonu gerçekleştiren doktor o anları paylaştı

Sıra dışı cerrahi operasyonlara imza atan Dr. Sandra Lee yine adından söz ettirdi. Gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sosyal medya platformundan paylaşarak milyonlarca takipçiye ulaşan Lee yeni bir videoyu hayranlarına sundu. Ensesinde oluşan şişlikten rahatsız olan kişi ünlü doktorun yolunu tutarken, şişliğin içinden çıkanlar şaşırttı.

Giriş Tarihi: 20.12.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 11:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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