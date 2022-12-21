HaberlerGaleriBereket Narı nedir? 21 Aralık Nar Kırma Geleneği neden, nasıl yapılır? NAR Kırmak kimin adeti?
Bereket Narı nedir? 21 Aralık Nar Kırma Geleneği neden, nasıl yapılır? NAR Kırmak kimin adeti?
Nar kırma geleneği 21 Aralık'ın gelmesiyle beraber yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bolluk ve bereketin sembolü olan nar kırma geleneği asırlardır süregelmektedir. Anadolu ve Orta Doğu'da evlilik törenleri sonrası, çiftlere doğacak çocuklarını temsilen nar taneleri yedirilmesi ve başlarına serpilmesi de yine nar kırma geleneği ile ilşkilidir. Peki 21 Aralık nar kırma geleneği nedir? Bereket narı nasıl kırılır?