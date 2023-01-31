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Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan Tuz Gölü, kuraklığın etkisiyle küçülüyor. Prof. Dr. Hatim Elhatip, Aksaray, Konya ve Ankara arasında yer alan, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nün su dolu alanının yüzde 10 seviyelerine kadar düştüğünü belirtti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 31.01.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 13:12
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Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü

Aksaray, Konya ve Ankara arasında yer alan, başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde son yapılan araştırmayla sadece 9 bin hektarlık alanın suyla dolu olduğu belirlendi.

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Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü

Göl alanı, küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün biraz daha daralıyor.

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Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü

Göl ile ilgili araştırmalar yapan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin en az yağış alan yeri olduğunu söyledi.

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Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü

Aksaray'ın da bu bölgenin içerisinde olduğunu belirten Elhatip, şöyle konuştu:

"2021'de bölgemiz bol yağış almıştı. Bu yağışlar hem yer altı hem de yer üstü sularına olumlu etkiler yaptı. Yer altı sularında 30-50 santimetre civarında bir yükselme söz konusu oldu. Küresel ısınmadan dolayı bu yıl tamamen kurak bir mevsim geçiriyoruz. Kuraklık analizlerini yaparken 50-60 yılları baz alıyoruz." dedi.

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Tuz Gölü’nde kuraklık alarmı! Su alanı yüzde 10 seviyelerine düştü

Elhatip, "Aksaray şu anda kuraklığın şiddetli bir şekilde etkisi altında. Ülkemizin birçok bölgesi bu dönemlerde karla dolardı ancak bu yıl yağış çok az. Kayak merkezlerini bile suni karla doldurabiliyoruz." ifadelerini kullandı.