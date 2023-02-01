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Diyanet takvimi: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ayın kaçında yapılacak? BEKLENEN AÇIKLAMA!

Hac kura takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet tarafından Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar için ön başvurular 5 Ocak'ta başlamıştı. 26 Ocak'ta sona ermesi beklenen ön kayıt süresi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:09
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Diyanet takvimi: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ayın kaçında yapılacak? BEKLENEN AÇIKLAMA!

Hac kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvuruları, 31 Ocak'ta sona erdi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar başvuruların ardından kura takvimini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kura takvimi duyuruldu. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet takvimi: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ayın kaçında yapılacak? BEKLENEN AÇIKLAMA!

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, 15 Şubat'ta katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

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Diyanet takvimi: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ayın kaçında yapılacak? BEKLENEN AÇIKLAMA!

Katsayıları başvuru yaptıkları yıl süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran ise 9 defa kuraya dahil olacak.

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Diyanet takvimi: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ayın kaçında yapılacak? BEKLENEN AÇIKLAMA!

2020'deki kurada isimleri çıkmasına rağmen Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, kuraya katılmaksızın doğrudan hacca gidebilecek.

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Diyanet takvimi: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ayın kaçında yapılacak? BEKLENEN AÇIKLAMA!

Hacca gitmeye hak kazananlar, ilk defa müracaat eden ve kurada ismi çıkmayan birini yanlarına almak isterse kazanılan haklarını kaybedecek ve tekrar kuraya girmek zorunda kalacak.