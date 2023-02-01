Diyanet takvimi: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura çekimi ayın kaçında yapılacak? BEKLENEN AÇIKLAMA!

Hac kura takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Diyanet tarafından Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyecek adaylar için ön başvurular 5 Ocak'ta başlamıştı. 26 Ocak'ta sona ermesi beklenen ön kayıt süresi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura takvimine çevrildi. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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