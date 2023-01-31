Türk ordusu iki sıra yükseldi 🇹🇷 Dünyanın en güçlü ordularını Global Firepower açıkladı | İşte 2023 askeri güç listesi

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellenmeye devam ediyor. ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2023'ün listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye, dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte Mehmetçik'in sıralası.