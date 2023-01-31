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Haberler Galeri Türk ordusu iki sıra yükseldi 🇹🇷 Dünyanın en güçlü ordularını Global Firepower açıkladı | İşte 2023 askeri güç listesi

Türk ordusu iki sıra yükseldi 🇹🇷 Dünyanın en güçlü ordularını Global Firepower açıkladı | İşte 2023 askeri güç listesi

Dünyanın en güçlü orduları listesi güncellenmeye devam ediyor. ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, 2023'ün listesini açıkladı. Türk ordusunun başarısı bir kez daha tasdiklendi. Özellikle yerli ve milli projelerin artmasıyla askeri alanda gücünü de artıran Türkiye, dünya devlerini geride bıraktı. Global Firepower dünyanın en güçlü ordularını gözler önüne serdi. İşte Mehmetçik'in sıralası.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 14:11
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Türk ordusu iki sıra yükseldi 🇹🇷 Dünyanın en güçlü ordularını Global Firepower açıkladı | İşte 2023 askeri güç listesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Global Firepower'ın listesinde yükselişini sürdü. ABD'li askeri istatistik sitesi, ülkelerin askeri güçleri bürokratların özellikle diplomaside daha güçlü olmasını sağlıyor. Masada kazanılan çıkarların temeli aslında ülkenin askeri gücüne de bağlı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türk ordusu iki sıra yükseldi 🇹🇷 Dünyanın en güçlü ordularını Global Firepower açıkladı | İşte 2023 askeri güç listesi

ABD'li askeri istatistik sitesi Global Firepower, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı.

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Türk ordusu iki sıra yükseldi 🇹🇷 Dünyanın en güçlü ordularını Global Firepower açıkladı | İşte 2023 askeri güç listesi

İşte dünyanın en güçlü orduları listesi...

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Türk ordusu iki sıra yükseldi 🇹🇷 Dünyanın en güçlü ordularını Global Firepower açıkladı | İşte 2023 askeri güç listesi

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Türk ordusu iki sıra yükseldi 🇹🇷 Dünyanın en güçlü ordularını Global Firepower açıkladı | İşte 2023 askeri güç listesi

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