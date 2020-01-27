Tuvalette tecavüz dehşeti! İstanbul'da mide bulandıran olay...

Genç kadın arkadaşları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Bir ara tuvalete gitmeye çalışan bu genç hanımefendi mekanın kalabalık olmasından ve tuvalette çok sıra olmasından dolayı mutfak kısmında bulunan tuvalete gitti. Mekanın tuvaleti yetmediği için mutfakta bulunan hem çalışanların hem de yoğun olduğu zaman müşterilerin kullandığı tuvalete giren bu genç kadın hiç unutamayacağı bir kabus yaşadı.