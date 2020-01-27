Tuvalette tecavüz dehşeti! İstanbul'da mide bulandıran olay... İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan bir mekanda tecavüz dehşeti yaşandı. Bebek'in en popüler mekanında tanınmış işletmeci, tuvalette kadın müşteriye tecavüz etmeye kalktı. Genç kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Giriş Tarihi: 27.01.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 15:43
Türkiye'nin ve İstanbul'un en önemli mekanlarından birinde, geçtiğimiz hafta bir tecavüz girişimi yaşandığı ortaya çıktı...
Genç bir kadın, arkadaşları ile birlikte Bebek'in en ünlü eğlence mekanlarından birine eğlenmeye gitti. Ünlülerin de oldukça sık gittiği bu popüler mekanda çok büyük bir skandal yaşandı.
Genç kadın arkadaşları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Bir ara tuvalete gitmeye çalışan bu genç hanımefendi mekanın kalabalık olmasından ve tuvalette çok sıra olmasından dolayı mutfak kısmında bulunan tuvalete gitti. Mekanın tuvaleti yetmediği için mutfakta bulunan hem çalışanların hem de yoğun olduğu zaman müşterilerin kullandığı tuvalete giren bu genç kadın hiç unutamayacağı bir kabus yaşadı.
Mekanın işletmecisi A.İ, R.D. isimli genç kızı lavabodan çıkarken sıkıştırmış. Genç kadını içeri itip, kapıyı kilitlemiş. R.D. isimli genç kıza tecavüz etmeye kalkan A.İ. isimli işletmeci, genç kadının çığlıkları sonrası yakayı ele vermiş.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Kadın, müşterilerin yardımı ile tecavüzden kurtulmuş. Hemen bir karakola ve sonra savcılığa giden R.D. mekandan ve işletmeciden şikayetçi olmuş. Mekan sahibi de bu olay sonrası ise hemen işletmeciyi açığa almış…