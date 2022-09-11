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Tuvaletlerini yatak odasına yaptılar! Hırsızlık için geldiler 4 gün boyunca evi talan ettiler
Bursa'da 3 katlı bir binaya giren hırsızlar ev sahibinin tatilde olmasını fırsat bilerek 4 gün boyunca evde yaşayarak hırsızlık yaptılar. Tesadüfen gelen ev sahibi gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hırsızlar ise ev sahibi gelmeden önce evden kaçtı. Tuvaletlerini yatak odasına yapan, her kapının girişine bıçak bırakarak kaçan hırsızlara tepki gösteren ev sahibi, ''Hırsızlığın bile bir onuru var, bari tuvalete yapsaydınız'' dedi.