Tuvaletlerini yatak odasına yaptılar! Hırsızlık için geldiler 4 gün boyunca evi talan ettiler

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gördükleri karşısında şaşkına dönen ve "hırsızlığın da bir onuru şerefi var" diyerek tepki gösteren ev sahibi Ünal Altınçekiç,''Öncelikle bunlar 5 erkek 1 kadın. Ben bir eşya alım sitesinde bize ait olan laptoplar, cep telefonlarının satıldığını gördüm.