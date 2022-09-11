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Tuvaletlerini yatak odasına yaptılar! Hırsızlık için geldiler 4 gün boyunca evi talan ettiler

Bursa'da 3 katlı bir binaya giren hırsızlar ev sahibinin tatilde olmasını fırsat bilerek 4 gün boyunca evde yaşayarak hırsızlık yaptılar. Tesadüfen gelen ev sahibi gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hırsızlar ise ev sahibi gelmeden önce evden kaçtı. Tuvaletlerini yatak odasına yapan, her kapının girişine bıçak bırakarak kaçan hırsızlara tepki gösteren ev sahibi, ''Hırsızlığın bile bir onuru var, bari tuvalete yapsaydınız'' dedi.

Giriş Tarihi: 11.09.2022 08:48
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Tuvaletlerini yatak odasına yaptılar! Hırsızlık için geldiler 4 gün boyunca evi talan ettiler

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızların, eve girmeden önceki görüntüsü de güvenlik kamerasına yansıdı.

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Tuvaletlerini yatak odasına yaptılar! Hırsızlık için geldiler 4 gün boyunca evi talan ettiler

Edinilen bilgiye göre, Gemlik'te bulunan yazlığına tatile giden ev sahibi Ünal Altınçekiç, tesadüfen döndüğü evinde gördükleri karşısında gözlerine inanmadı. Altınçekiç, kapı girişinde 3 tane büyük bıçakların bırakıldığı ve 3 katlı evinin tamamının hırsızlar tarafından talan edildiğini gördü.

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Tuvaletlerini yatak odasına yaptılar! Hırsızlık için geldiler 4 gün boyunca evi talan ettiler

Eve giren hırsızların halılara bile tuvaletleri yaptığını gören Altınçekiç, durumu hemen polise bildirdi. Eve gelen polislerde gördükleri karşısında şaşkına dönerken olay yeri inceleme ekipleri evde parmak izi çalışması yaptı. Evde bulunan her şeyi çöp poşetlerine koyarak çaldıkları ve 4 gün boyunca evde yaşadıklarını tahmin ediyor.

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Tuvaletlerini yatak odasına yaptılar! Hırsızlık için geldiler 4 gün boyunca evi talan ettiler

Ünal Altınçekiç şikayetinin ardından 2.el eşya alım ve satım sitesinde kendi eşyalarının satıldığını gördü. Hemen eşyalarını satan kişiyle görüşen Altınçekiç, kendisini ele vermeden buluşma noktası ayarladı. Ardından hemen durumu polis ekiplerine bildiren Altınçekiç, polisler ile birlikte müşteri gibi giderek şüphelilerden birini kıskıvrak yakalattı.

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Tuvaletlerini yatak odasına yaptılar! Hırsızlık için geldiler 4 gün boyunca evi talan ettiler

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gördükleri karşısında şaşkına dönen ve "hırsızlığın da bir onuru şerefi var" diyerek tepki gösteren ev sahibi Ünal Altınçekiç,''Öncelikle bunlar 5 erkek 1 kadın. Ben bir eşya alım sitesinde bize ait olan laptoplar, cep telefonlarının satıldığını gördüm.