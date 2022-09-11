Avcılar'daki metrobüs kazasında yaşadığı dehşeti anlattı: Her yerim kan içindeydi

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı 99 kişinin yaralandığı kazada SABAH muhabiri Ece Yıldız da o 4 araçtan birindeydi. Yaşadığı dehşet dolu dakikaları Yıldız, ani frenle yere düştüklerini belirterek, "Her yerim kan içinde kaldı. Ne olduğunu anlamadık. Herkes panik halindeydi. O kadar fazla yaralanan vardı ki ben de sağlık ekiplerine yardım ettim." dedi.

Sabah Giriş Tarihi: 11.09.2022 07:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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