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Avcılar'daki metrobüs kazasında yaşadığı dehşeti anlattı: Her yerim kan içindeydi

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı 99 kişinin yaralandığı kazada SABAH muhabiri Ece Yıldız da o 4 araçtan birindeydi. Yaşadığı dehşet dolu dakikaları Yıldız, ani frenle yere düştüklerini belirterek, "Her yerim kan içinde kaldı. Ne olduğunu anlamadık. Herkes panik halindeydi. O kadar fazla yaralanan vardı ki ben de sağlık ekiplerine yardım ettim." dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 11.09.2022 07:54
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Avcılar’daki metrobüs kazasında yaşadığı dehşeti anlattı: Her yerim kan içindeydi

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz gün saat 18.40 sıralarında meydana gelen kaza sonucu seyir halinde bulunan metrobüsler henüz nedeni belli olmayan şekilde kafa kafaya çarpıştı. Can kaybının olmadığı kazada 99 kişi yaralandı.

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Avcılar’daki metrobüs kazasında yaşadığı dehşeti anlattı: Her yerim kan içindeydi

Kaza sonrasında İstanbul İtfaiyesiyle birlikte İstanbul Valiliği ve AFAD kaza müdahale edip vatandaşlarla ilgilenirken birçok siyasiden de geçmiş olsun mesajları geldi. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceki afetlerde olduğu gibi İstanbul'daki feci kaza sonrası 99 vatandaş yaralanmasına rağmen ortalarda görünmedi.

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Avcılar’daki metrobüs kazasında yaşadığı dehşeti anlattı: Her yerim kan içindeydi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazanın ardından saatler geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapmadı. İBB'den de kazaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken İmamoğlu'nun Madrigal ve Can Ozan'ın Kemerburgaz'daki YBT Etkinlik Alanındaki konserlerini izlediği öğrenildi.

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Avcılar’daki metrobüs kazasında yaşadığı dehşeti anlattı: Her yerim kan içindeydi

O 4 ARAÇTAN BİRİNDE BEN DE VARDIM

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı 99 kişinin yaralı olan kazada Sabah Muhabiri Ece Yıldız, o 4 aracın birindeydi. İşte Yıldız'ın izlenimleri; Gazeteden çıktıktan sonra Avcılar'a gitmek için servise bindim. Sefaköy Metrobüs durağında indim.

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Avcılar’daki metrobüs kazasında yaşadığı dehşeti anlattı: Her yerim kan içindeydi

Metrobüse binip Avcılar'a gitmek için yol alırken biranda ani bir frenle öndeki metrobüse çarptık. Ne olduğunu anlamadım. Bulunduğum metrobüs çok kalabalıktı. Ani frenle bende dahil olmak üzere yere düştük, demire çarptık. Yaralananlar oldu çok sayıda. Hemen metrobüsden indik.