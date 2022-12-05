TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştime Merkezi (ÖSYM) 2022-TUS ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Bir hafta boyunca sürecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden yapılır?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL