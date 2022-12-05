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Haberler Galeri TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştime Merkezi (ÖSYM) 2022-TUS ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Bir hafta boyunca sürecek olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek tercih işlemlerinin nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden yapılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:48
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TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

2022-TUS ek tercih döneminin başlamasıyla birlikte adaylar arama motorlarında "2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor?", "TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyurunun ardından detaylar gelmeye başladı. İşte 2022-TUS ek tercih ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

TUS EK TERCİHLER BAŞLADI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2. dönem TUS ek tercihleri 5 ila 12 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 05-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Aralık 2022 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir. Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 12 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2022-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

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TUS EK TERCİH EKRANI AÇILDI! 2022-TUS Ek tercih yerleştirme ne zaman sona eriyor? TUS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte kontenjanlar

2022-TUS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN!