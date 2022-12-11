Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR

Kim Milyoner Olmak İster dün yayınlanan bölümünde Batu Alıcı isimli yarışmacının Atatürk sorusunu bilerek milyonluk soruya ulaşması gündem oldu. Vatandaşlar 1 milyonluk sorunun ne olduğunu ve Batu Alıcı'nın kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? İşte geçmişten günümüze milyonluk sorular ve cevapları...