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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR

Kim Milyoner Olmak İster dün yayınlanan bölümünde Batu Alıcı isimli yarışmacının Atatürk sorusunu bilerek milyonluk soruya ulaşması gündem oldu. Vatandaşlar 1 milyonluk sorunun ne olduğunu ve Batu Alıcı'nın kazanıp kazanmadığını merak ediyor. Peki Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve cevabı ne? İşte geçmişten günümüze milyonluk sorular ve cevapları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 12:44
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Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR

1 milyon değerindeki soru ve cevabı ne şeklinde aratılmalar gündemdeki yerini aldı. 4 Aralık Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Batu Alıcı 1 milyonluk soruya ulaştı. Vatandaşlar arama motorlarında "Batu Alıcı 1 milyon TL kazandı mı?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR

1 MİLYON TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

Milyoner'de 3 yıl sona bir ilk yaşandı. 11'inci soruya doğru yanıt veren Batu Alıcı, 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başardı. Ancak bölüm süresi dolduğu için 1 milyonluk soru 11 Kasım Pazar günü yayınlanacak olan bölümde öğrenilecek.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR

ATATÜRK SORUSUNA DOĞRU YANIT VEREREK 12. SORUYA ULAŞTI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner İster'de genç yarışmacı Batu Alıcı, risk alarak 11. soruya doğru yanıt verdi. 1 milyon TL değerindeki 12. soru öncesinde, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" sorusu soruldu.

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Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR

Sorunun şıkları ise şöyle sıralandı:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

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Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk sorular ve cevapları | Kim Milyoner Olmak İster soruları nerden buluyor? GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİLYONLUK SORULAR

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BATU ALICI KİMDİR?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki soruyu açtıran genç yarışmac Batu Alıcı, 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Alıcı, aslen Bursalıdır.