Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve | Türkiye'nin en ünlü babaları

ARKAMIZDAKİ GÜCÜMÜZ BABALARIMIZ

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Sonat Bahar'ın sunduğu Webinarın açılış konuşmasını SABAH ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, yaptı. Uzman, "Babalarımız güçlü bir çınar gibi bizi sarmalayan, gücüyle kuvvetiyle her zaman arkamızda olup bizi yalnız olmadığımızı hissettiren varlıklardır. Onları sahiplenici, koruyan, kollayan, evin direği, en güvenilen ve arkamızdaki güç olarak tanımlayabiliriz. Ben de çok değerli bir babanın kızı olarak herkesin bu anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.