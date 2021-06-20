20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve | Türkiye'nin en ünlü babaları

Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve | Türkiye'nin en ünlü babaları

Turkuvaz Medya, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Grubun amiral gemisi SABAH Gazetesi'nin webinarında iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü isim buluşarak çocuklarıyla olan ilişkilerini, onlara verdikleri öğütleri, baba olduktan sonra yaşadıkları deneyimleri anlattı...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 20:43 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 21:12
  • 1
  • 21
Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve | Türkiye'nin en ünlü babaları

Turkuvaz Medya, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. SABAH Gazetesi'nin webinarında iş dünyasından sanat ve spor dünyasına kadar pek çok ünlü isim buluşarak çocuklarıyla olan ilişkilerini, onlara verdikleri öğütleri, baba olduktan sonra yaşadıkları deneyimleri anlattı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve | Türkiye'nin en ünlü babaları

SADECE ÇOCUKLARIMIZ DEĞİL, ÇALIŞANLARIMIZIN DA BABASIYIZ

Sabah Gazetesi'nin 'Babalar Günü' Webinarı'nda iş dünyasının önde gelen isimleri buluştu. Başarılarıyla öne çıkan iş dünyası temsilcileri, "Sadece çocuklarımızın değil, on binlerce çalışanımızın da babasıyız" dedi

  • 3
  • 21
Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve | Türkiye'nin en ünlü babaları

İş dünyasının öne gelen isimleri dün Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen 'Babalar Günü' webinarında buluştu.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İş Dünyasında Baba Olmak" konulu panelde, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin yer aldı.

  • 4
  • 21
Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve | Türkiye'nin en ünlü babaları

Bellona, Koza Altın İşletmeleri ve Pierre Cardin sponsonluğunda gerçekleştirilen webinarda iş dünyasındaki babaların çocuklarıyla olan iletişimleri, çalışma temposunda baba olarak yaşadıkları keşkeler, çalışanlarına karşı duydukları babalık içgüdüsü vurgulandı.

  • 5
  • 21
Turkuvaz Medya'dan 'Babalar Günü'ne özel zirve | Türkiye'nin en ünlü babaları

ARKAMIZDAKİ GÜCÜMÜZ BABALARIMIZ

Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Sonat Bahar'ın sunduğu Webinarın açılış konuşmasını SABAH ve Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, yaptı. Uzman, "Babalarımız güçlü bir çınar gibi bizi sarmalayan, gücüyle kuvvetiyle her zaman arkamızda olup bizi yalnız olmadığımızı hissettiren varlıklardır. Onları sahiplenici, koruyan, kollayan, evin direği, en güvenilen ve arkamızdaki güç olarak tanımlayabiliriz. Ben de çok değerli bir babanın kızı olarak herkesin bu anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu.