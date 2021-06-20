40 saat uğraştı! Bakın gök taşından ne yaptı!

Evlenme arifesinde olan çiftler nişan yüzüğünün özel olması için günlerce belki de aylarca araştırmalar yapıyor. Nişan yüzüğünün özel olmasını isteyen adam çıtayı o kadar yükseltti ki bu yüzükten daha özel bir yüzük yapmak 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Gök taşıyla 40 saat boyunca uğraşan adam, öyle bir sonuç elde etti ki gözlerinize inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 20.06.2021 22:43 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 22:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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