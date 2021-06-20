BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Sonuçlar açıklandı
Koronavirüs aşıları ile ilgili yapılan yeni bir araştırma son günlerin en çok konuşulan tartışmasına son noktayı koydu. ABD'de Moderna ve BioNTech aşısı üzerinde yapılan bilimsel araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.06.2021
15:39 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
16:57
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaştı ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüse çare bulmak için bilim dünyası yaklaşık 2 yıldır tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda. Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi.
Küresel aşılamada 2.5 milyar doz barajı aşıldı. Ancak aşı yaptırmaya yanaşmayan ciddi bir kitle var. Aşı karşıtlığının temel argümanı ise aşıların erkeklerde kısırlık yaptığı iddiası.
ABD'de Moderna ve BioNTech Kovid-19 aşıları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Söz konusu araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' tartışmasına son nokta konuldu.
İŞTE ARAŞTIRMA SONUCU
CNN International'da yer alan habere göre, bu aşıları olan hiçbir genç erkekte sperm sayısında azalma görülmedi. Aynı araştırma kapsamında bu kişilerin sperm kalitelerinin de düşmediği bilgisinin altı çizildi.