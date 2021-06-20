BioNTech aşısı kısırlık yapıyor mu? Sonuçlar açıklandı

Koronavirüs aşıları ile ilgili yapılan yeni bir araştırma son günlerin en çok konuşulan tartışmasına son noktayı koydu. ABD'de Moderna ve BioNTech aşısı üzerinde yapılan bilimsel araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 16:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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