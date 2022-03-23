23 Mart 2022, Çarşamba
Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyetini izlemeye yürek dayanmıyor... O mesajdan sonrası çorap söküğü gibi geldi
İstanbul Suadiye'de 80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin yaşadığı bakıcı dehşetinde, gelişmeler gelmeye devam ediyor. Talihsiz yaşlı kadına yapmadığı canilik kalmayan Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen A.'nın kaçak bir şekilde ülkeye girdiği, 4 sene 2 ay indirimli hapis cezası alıp tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gerekirken ortadan kaybolduğu gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:37
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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…