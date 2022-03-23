Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyetini izlemeye yürek dayanmıyor... O mesajdan sonrası çorap söküğü gibi geldi

REFERANSI VARMIŞ!

Yaşlı kadının kızı Hatice Özlem U. ise verdiği ifadede, "Geçen yıl ağustosta ara ara annemin vücudunda morarma ve şişliklerle karşılaşıyordum ancak annemin Alzheimer hastası olması ve yaşı itibariyle yürüyüşünde bozukluk olduğu için kendi kendine yaptığını düşündüm. Merjen isimli kadın daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" diye konuştu.