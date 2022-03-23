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Haberler Galeri Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyetini izlemeye yürek dayanmıyor... O mesajdan sonrası çorap söküğü gibi geldi

Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyetini izlemeye yürek dayanmıyor... O mesajdan sonrası çorap söküğü gibi geldi

İstanbul Suadiye'de 80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin yaşadığı bakıcı dehşetinde, gelişmeler gelmeye devam ediyor. Talihsiz yaşlı kadına yapmadığı canilik kalmayan Türkmenistan uyruklu bakıcı Merjen A.'nın kaçak bir şekilde ülkeye girdiği, 4 sene 2 ay indirimli hapis cezası alıp tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gerekirken ortadan kaybolduğu gün yüzüne çıktı.

İHA
Sabah
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:37
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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…

Suadiye'de 80 yaşındaki alzheimer hastası Müzeyyen D.'nin uğradığı bakıcı şiddeti yürekleri burtku. Yaşlı kadına türlü türlü eziyet eden Türkmenistan uyruklu vahşi bakıcı Merjen A.'nın kaçak olarak ülkeye girdiği, 4 yıl 2 ay indirimli hapis cezası alıp tahliye olduktan sonra sınır dışı edilmesi gerekirken sırra kadem bastığı gün yüzüne çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…

REFERANSI VARMIŞ!

Yaşlı kadının kızı Hatice Özlem U. ise verdiği ifadede, "Geçen yıl ağustosta ara ara annemin vücudunda morarma ve şişliklerle karşılaşıyordum ancak annemin Alzheimer hastası olması ve yaşı itibariyle yürüyüşünde bozukluk olduğu için kendi kendine yaptığını düşündüm. Merjen isimli kadın daha önce annemin yakın arkadaşına bakıcılık yaptığı için tanıyorduk. Bakıcısı olduğu şahıs vefat edince anneme bakmasını rica ettik" diye konuştu.

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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…

HER GÜN BAŞKA İŞKENCE

Görenlerin de vicdanlarını sızlatan olay geçen ay Kadıköy Suadiye'de yaşandı.

EZİYET ANLARI

Türkmenistanlı uyruklu bakıcı Merjen A., 80 yaşındaki Müzeyyen D.'yi gün gün adeta ölüme götürdü.

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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…

4 SENE SÜREN EZİYET

4 yıldır bakıcılığını yaptığı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı. Bir gün tokat, bir gün tekme attı. Acımasız bakıcı, bakıma muhtaç yaşlı kadını sürekli darp etti.

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Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…
Türkmenistanlı bakıcının alzheimer hastası yaşlı kadına eziyeti dehşete düşürdü! O mesajdan sonra…

ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Şiddetin boyutu öyle büyüktü ki 80 yaşındaki kadın gözyaşlarına boğulup çığlıklar atsa da bakıcı onu saçlarından çekip sürükledi, boğazını sıkıp nefes almasını engelledi, vücudunu ısırdı, boğmaya kalktı, düştüğünde ise kaldırıp tekrar tekrar dövdü.