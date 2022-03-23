Savaşın ortasında kalan tır şoförleri yurda dönüyor! Toprağı öpüp dua etti

"Devletimiz ülkemize gelmemize vesile oldu"

Tır şoförü Altınöz'ün yanında bulunan Ukrayna'da zorlu günleri birlikte geçiren başka bir tır şoförü Yahya Biler de, Ukrayna'da haftalarca süren korku dolu anları anlattı. Güne bomba sesleriyle uyandıklarını anlatan Biler, sürekli tırın altına veya en yakın ormanlık alana saklandıklarını ifade etti. Günlerce savaşın ortasında kaldıklarını söyleyen Biler, "Daha sonra bir köye sığınıp orada saklanmaya başladık. Başka bir bölgeye giderken bir grup Rus askeri bize doğru siper alıp bizi durdurdu. Hepsi mevzilere geçip nişan aldı. Bizi tırlardan indirip diz çöktürdüler. Biz tekrar geri döndük. Dışişleri Bakanlığımızla görüşmeler sağladık çok şükür konsolosluklar aracılığıyla ülkemize döndük. Çok şükür oradan kurtulduk. Devletimiz ülkemize gelmemize vesile oldu" açıklamasında bulundu.