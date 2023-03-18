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Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...

Türklerin soy ağacı ortaya çıktı! "Türklerin soyu nereden geliyor?" sorusu çok sayıda kişi tarafından merak konusu oluyor. Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türklerin asıl soyu nereden geliyor'un cevabı belli oldu.Türkler, dört büyük beyaz ırk gurubundan biri olan Europid gurubunun Turanid kolundandırlar.İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boyların soy ağacının şehir şehir listesi ve özellikleri!

Giriş Tarihi: 18.03.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:48
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Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...

"Türkler hangi kıtadan geliyor?" sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor.Tarihin en büyük medeniyetlerinden olan Türklerin soyu ve kökeni, merak konusu oluyor. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçekler arasındadır. Peki, Tarihte bilnen ilk Türk kim? İşte, il il Türklerin soy ağacı listesi...

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Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...

TARİHTE BİLİNEN İLK TÜRK KİM?

Nuh peygamberin oğullarından Yâfes'in "Türk" adlı oğlunun neslindendir. Türk milletinin kökünün dayandığı "Türk" adındaki insan, insanlığın ikinci babası Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yâfes'in oğlu olan kişidir.

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Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...

TÜRK IRKININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

– Açık ten rengi

– Düz veya dalgalı saçlar

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Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...

– Brakisefal kafa yapısı

– Düz burun

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Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...

– Çok ince veya çok kalın olmayan dudak yapısı

– Dar olmayan alın