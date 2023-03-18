Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...

Türklerin soy ağacı ortaya çıktı! "Türklerin soyu nereden geliyor?" sorusu çok sayıda kişi tarafından merak konusu oluyor. Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türklerin asıl soyu nereden geliyor'un cevabı belli oldu.Türkler, dört büyük beyaz ırk gurubundan biri olan Europid gurubunun Turanid kolundandırlar.İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boyların soy ağacının şehir şehir listesi ve özellikleri!